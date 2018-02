MODEL Chrissy Teigen akhirnya mengungkapkan secara rinci pengalaman kehamilan keduanya. Pengalaman tersebut mulai dari bertambah berat badan, cara mengatasi sakit kepala hingga hampir kencing di celana ia beberkan lewat akun media sosial pribadi miliknya.

Melansir dari DailyMail, Rabu (21/2/2018), wanita berusia 32 tahun tersebut juga mengungkapkan janin yang dikandungnya berjenis kelamin laki-laki dan dijadwalkan akan lahir pada Juni 2018 mendatang. Istri John Legend itu juga sebelumnya telah melahirkan seorang anak perempuan pertama mereka, diberi nama Luna, lahir pada April 2016, dan kini baru berusia 18 bulan.

Kembali ke pengungkapan Chrissy Teigen soal kehamilan keduanya, calon ibu dari dua orang anak tersebut menggunakan akun twitternya untuk bercerita, berbagi, dan meminta saran dari para netizen sekaligus penggemar, khususnya yang sudah menjadi seorang ibu. Dalam ceritanya,Chrissy mengungkap dirinya mengalami beberapa perbedaan khas antara kehamilan pertama dan keduanya.

Perbedaan yang dirasakan oleh Chrissy tersaji dalam rangkuman berikut ini.

Merasa lebih cepat gemuk

Dalam cuitannya di twitter Chrissy pernah menulis, ‘Can someone just be honest with me and tell me i fit’s normal to get bigger, faster with second baby? Because I am getting big, fast, and everyone’s go-to is “it’s that second baby!” but they’re lying. I know it. I can handle the truth just tell me. It’s not normal is it,’ tulisnya.

Dari cuitan tersebut bermakna Chrissy sungguh khawatir dengan bobot tubuhnya yang kian bertambah cepat. Meskipun ia telah bertanya pada orang-orang sekitar dan mendapat jawaban kalau hal tersebut normal, dia masih tetap tidak percaya. Jadi, dia masih ingin mendapatkan pendapat dari penggemarnya secara jujur dengan mengatakan naiknya berat badan itu normal atau tidak.

Kemudian, beberapa ibu dan dokter pun menanggapi cuitannya, mereka berpendapat memang benar wanita akan cenderung bertambah berat badan lebih cepat pada kehamilan keduanya, karena otot ab wanita hamil akan lebih longgar.

Merasa sakit kepala saat hamil kedua

Pada 18 Desember tahun lalu, Chrissy juga sempat menuliskan jika dirinya senang melalui masa kehamilan, bahkan ia menyukainya lebih dari sekadar hamil. Tapi, rasa sakit kepala yang dialaminya membuat Chrissy terkadang seperti tidak mampu menahannya lagi.

Dalam cuitannya Chrissy menulis, ‘I love being pregnant. I like it more than not being pregnant. But the headaches, my god the headaches. Somone...please help. Don’t say water, or tylenol or iron or magnesium. I net witchcraft.

Hampir mengompol

Salah satu dalam cuitan Chrissy juga tertulis dia pernah hampir mengompol saat baru saja kembali dari suatu tempat. Saat setibanya di rumah, Chrissy langsung ke toilet dan mengeluarkan urin yang sedari tadi ia tahan sampai hampir mengompol.

(dno)