SEBUAH penelitian mengungkap bahwa puncak kenikmatan seksual yang paling memuaskan pria dan wanita berada di usia 60-an. Penelitian ini melibatkan 5000 responden yang masih lajang.

Dilansir Times of India, hasilnya menunjukkan wanita berusia 66 tahun dan pria berusia 64 tahun memiliki kehidupan seksual terbaik.

Menurut para terapis seks, kehidupan bercinta mereka lebih memuaskan dibandingkan mereka yang masih lajang.

Pada usia ini, pria dan wanita lajang lebih berpengalaman dan mereka benar-benar tahu apa yang diinginkan. Selain itu, mereka juga merasa bebas untuk mengeksplorasi dimensi dari seksualitas mereka. Saat bertambah tua, Anda akan memahami apa yang disukai secara fisik.

Meski banyak yang menilai usia muda memiliki waktu terbaik seksualnya, namun penelitian ini menunjukkan bahwa seiring bertambahnya usia, kehidupan seks akan lebih baik. Hal ini didukung dengan penelitian senada.

Dalam penelitian yang dipublikasikan National Commission on Aging, wanita mengalami kehidupan seksual yang memuaskan di usia 70-an. Pengalaman seksual ini lebih baik dibandingkan saat mereka berusia 40-an. Usia tua juga menikmati menghabiskan waktu untuk seks.

Hal ini dibuktikan melalui penelitian yang dilakukan pada 2007 dan dipublikasikan di The New England Journal of Meicine. Dijelaskan, kebanyakan pasangan menikah, aktif secara seksual di usia 80-an serta banyak yang melakukan oral seks, bercinta, dan masturbasi di usia 80-an dan 90-an.

