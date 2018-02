SEPERTI yang telah ramai diberitakan sebelumnya, tinggal beberapa jam lagi malam puncak penobatan Miss Indonesia 2018, malam ini, Kamis, 22 Februari 2018 pukul 21.00 WIB siap digelar dan tentunya disiarkan langsung dari Studio 14 MNC Studios, Jakarta.

Di malam penobatan Miss Indonesia 2018, ke-34 finalis akan melalui proses penilaian yang ketat oleh panelis dewan juri dari berbagai latar belakang, seperti fesyen, kecantikan, desain, dan entertainment untuk bisa mendapatkan mahkota Miss Indonesia 2018. Mulai dari Liliana Tanoesoedibjo, Wulan Tilaar, Peter F Saerang, Ferry Salim, Maria Harfanti (Miss Indonesia 2015), dan satu juri baru yakni Natasha Mannuela (Miss Indonesia 2016).

Proses sesi tanya jawab pertanyaan langsung dari para panelis dewan juri kepada para finalis terpilih di atas panggung, adalah salah satu highlight utama dari rangkaian malam puncak penobatan Miss Indonesia. Sesi tanya jawab inilah, para finalis terpilih harus cerdik dan tepat dalam memberikan jawaban.

Sebagai Miss Indonesia 2016, Natasha Mannuela yang kebetulan juga didapuk menjadi salah satu juri malam ini, tidak segan untuk membagikan trik kepada para finalis agar tidak merasa grogi alias gugup di hadapan para dewan juri.

"Berdoa dulu yang pasti, sering berlatih dan berusaha untuk tenang. Mungkin pola pikirnya tidak perlu meng-impress banyak orang, tapi jawablah dengan jujur dan datang dari hati," papar Natasha saat dihubungi Okezone belum lama ini melalui pesan pribadi.

Terakhir, dara yang akrab disapa Acha ini juga tidak lupa memberikan semangat kepada 34 juniornya agar bisa tampil maksimal malam ini di panggung malam puncak penobatan Miss Indonesia 2018.

"Semangat semuanya, jangan lupa untuk berdoa dan terus lakukan yang terbaik. This is the day! So do your best and keep focusing on your purpose to be there. God Bless," tandasnya.

Sementara itu, pada malam puncak penobatan Miss Indonesia 2018, perlu diketahui bahwa Miss World 2017, Manushi Chhillar juga akan mengikuti prosesi pemindahan mahkota dari Miss Indonesia 2017, Achintya Nilsen kepada Miss Indonesia 2018 terpilih. Malam puncak penobatan Miss Indonesia 2018 akan dipandu oleh Daniel Mananta, Robby Purba, Amanda Zevannya, dan host untuk red carpet ada Sere Kalina, dan juga dimeriahkan oleh jajaran musisi terkenal Tanah Air, HiVi, Jaz, Virgoun, dan Gloria Jessica.

Selain itu, juga hadir Miss World 2016, Stephanie del Valle yang juga ditemani oleh 6 Miss Continent lainnya hadir mewakili seluruh belahan dunia yaitu Stephanie Hill sebagai Miss Continent Eropa, lalu Magline Jeruto selaku Miss Continent Africa, Ha Eun Kim selaku Miss Continent Asia, Andrea Meza Miss Continent America, Annie Evans Miss Continent Oceania, dan Solange Sinclair Miss Continent Carribean, untuk memberikan dukungan kepada 34 finalis Miss Indonesia 2018 malam ini.

