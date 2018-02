GELARAN malam puncak penobatan Miss Indonesia 2018, di mana dalam beberapa jam ke depan penerus dari Miss Indonesia 2017, Achintya Nilsen akan dipilih dari 34 finalis yang mewakili seluruh provinsi di Tanah Air.

Tidak berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, malam penobatan Miss Indonesia selalu menghadirkan tamu istimewa dari Miss World Organization. Di tahun ini, Ms. Julia Morley sebagai Chairwoman of Miss World Organization bersama dengan Mr. Steve D. Morley selaku event director Miss World Organization diketahui akan kembali menghadiri malam puncak penobatan Miss Indonesia 2018, beserta Miss World 2017, Manushi Chhillar.

Bisa bertemu dan menjadi saksi langsung penobatan Miss Indonesia 2018, Manushi sendiri mengaku sangat bersemangat. Apalagi menurut wanita yang sedang menempuh pendidikan di bidang kedokteran ini, semua finalis merasa bersemangat dan penasaran tentang dirinya sebagai Miss World 2017.

"Kemarin saya bertemu dengan mereka semua. Saya sendiri merasa semangat bertemu 34 finalis, menurut saya 34 itu adalah nomor yang baik. Saat bertemu mereka, mereka sangat penasaran dengan saya, jadi mereka banyak pertanyaan yang ingin disampaikan. Mereka merepresentasikan provinsi masing-masing dari seluruh indonesia , sangat bagus. Malam ini adalah persaingan ketat untuk mereka, tapi good competition jadi manfaatkanlah," papar Manushi kala dijumpai Okezone secara eksklusif pada Kamis (22/2/2018) di MNC Studios, Kebon Jeruk, Jakarta Barat.

Bertemu dengan para finalis yang akan berjuang keras memperebutkan mahkota dan gelar sebagai Miss Indonesia 2018, Manushi yang berhasil menjadi seorang Miss World 2018 di usianya yang baru 20 tahun ini, punya saran tersendiri untuk ke-34 finalis.

"My best advice, akan ada banyak hal yang berubah menuju Miss World. Jadi terpenting adalah embrace, open heart, kamu harus tahu tujuannya apa, have fun, dan banyaklah belajar," tambahnya.

Terakhir, Manushi juga membocorkan trik yang ia lakukan agar tidak merasa gugup di atas panggung berhadapan dengan penonton dan menjawab pertanyaan dari dewan juri, sehingga bisa tampil maksimal memberikan usaha yang terbaik.

"Menambah kepercayaan diri, selama aku ikut kontes kecantikan internasional. Sebelum ke panggung aku biasanya meditasi dulu, memegang tangan, ambil nafas, dan jangan lupa untuk tetap jadi diri sendiri dan bersenang-senang," tandasnya.

