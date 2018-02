MISS Indonesia 2016, Natasha Mannuela tahun ini berkesempatan menjadi salah satu juri di Malam Puncak Miss Indonesia 2018. Bersama Liliana Tanoesoedibjo, Wulan Tilaar, Peter F Saeerang, Ferry Salim, dan Maria Harfanti (Miss Indonesia 2015), Acha sapaan akrabnya akan menentukan finalis yang layak menjadi penerus Achintya Nilsen, Miss Indonesia 2017.

Malam ini, Kamis (22/2/2018), Acha tampak menggunakan gaun berpotongan lurus berwarna nude. "Gaun ini dirancang oleh Ka Ivan Gunawan bertema glamour karena aku menjadi juri. Tapi nggak terlalu berlebihan juga," ungkapnya saat diwawancara oleh Okezone.

Perempuan kelahiran 9 Mei 1994 itu mengaku sangat senang dengan gaun yang dikenakannya. "Gaunnya lucu, kata orang-orang juga pas sama aku mulai dari warna sampai semuanya. Ada bulu-bulu di bagian dada dan payet. Di bawahnya clean, jatuh," tambah Acha. Selain itu, dirinya juga merasa nyaman mengenakan gaun tersebut karena terasa pas di tubuhnya.

Sedangkan untuk riasan wajah dan hair do, Acha mengatakan jika dia memilihnya sendiri. "Make up sama temen kuliahku tadi. Untuk hair do, aku minta sendiri, kirim beberapa referensi terus dipilih jadi nggak terlalu ribet. Aku ingin yang simpel jadi jatuh rambutnya, nggak up do," paparnya.

Penampilan cantik Acha tentu sudah dipersiapkan dengan matang. Lantas bagaimana dengan perasaannya yang pertama kali menjadi juri? "Aku nggak sabar lihat penampilan 34 finalis dan cara RCTI mengemas acaranya. Tentu ada peningkatan dan sebagai juri kini aku menilai, biasanya aku yang dinilai. ," ungkapnya.

Acha juga berpesan agar para finalis yang berkompetisi di malam ini agar bisa menampilkan yang terbaik dan tidak gugup. "Ekspektasi aku mereka bisa enjoy, dari mimik muka pas menari nggak nervous kelihatan dari mimik muka, pas jawab melakukan yang terbaik," katanya. Perempuan berusia 23 tahun ini juga berharap agar para juri bisa memilih dengan tepat Miss Indonesia 2018.

(dno)