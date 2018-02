TIDAK hanya penampilan dari para pengisi acara seperti HiVi, Jaz, Virgoun, dan Gloria Jessica yang akan meramaikan malam puncak Miss Indonesia 2018, tetapi ke-34 finalis Miss Indonesia 2018 pun turut meramaikan malam puncak hari ini. Sebanyak 34 finalis Miss Indonesia unjuk kebolehan dengan meyuguhkan tarian yang diberi tajuk Dance of Nusantara.

Dance of Nusantara ini terinspirasi dari ajang Miss World yaitu Dances of the World. Di mana pada tarian tersebut salah satu finalis membawakan tarian asal daerahnya dan diikuti oleh para finalis lain. Ini juga sangat baik bagi masyarakat Indonesia agar budaya setiap daerah masih terus dipertahankan dan banyak diketahui generasi zaman now.

Tarian yang dibawakan oleh mereka pun beragam. Secara spesial, Dance of Nusantara ini memperlihatkan busur sebagai bagian dari tariannya. Penampilan itu pun membuat tarian semakin ciamik.