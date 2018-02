FINAL Miss Indonesia 2017 kembali dimeriahkan oleh penampilan dari para finalis. Kali ini, 10 finalis berkesempatan untuk tampil dan menunjukkan bakatnya.

Pertunjukan bakat ini menampilkan beberapa finalis yang menyanyikan dua lagu, antara lain A Dream is a Wish Your Heart Makes yang mana itu merupakan OST Cinderella dan For The First Time in Forever dari Frozen.

Selain bernyanyi, ada juga kontestan yang bermain piano klasik, biola, kolintang, dan mandolin. Tidak hanya memainkan alat music, ada juga finalis yang menari balet dan salsa. Semuanya begitu tampak cantik dan anggun dengan caranya masing-masing.

 

Kini, telah terpilih lima besar Miss lndonesia 2018. Lima besar finalis ini akan menunggu hasil yang akan diumumkan sebentar lagi.

Setelah penampilan ke-10 finalis tersebut, acara ini disuguhi sajian istimewa dari tahun-tahun sebelumnya. Yaitu Duo Stephanie dimana mereka adalah Miss World 2016 Stephanie Del Valle dan Miss Continent Europe Stephanie Hill. Mereka bernyanyi lagu dengan judul I Dreamed a Dream yang dipopulerkan Anna Hathaway di film Les Miserables.

Mereka bernyanyi dengan cukup maksimal dan beberapa penonton pun terlihat menikmati aksi mereka. Lalu siapa yang menerima Mahkota Miss Indonesai 2018?

