JUMAT dini hari, 23 Februari 2018 gelaran malam puncak penobatan Miss Indonesia 2018 yang disiarkan langsung dari disiarkan langsung dari Studio 14 MNC Studios, Kebon Jeruk, Jakarta Barat baru saja usai dihelat.

Di mana tahun ini, finalis perwakilan dari provinsi Jawa Barat yaitu Alya Nurshabrina setelah melalui berbagai babak penyisihan yang sangat ketat, berhasil dikukuhkan menjadi Miss Indonesia 2018, menggantikan tugas dan peran dari Miss Indonesia 2017, Achintya Nilsen.

Tidak hanya cantik dan memiliki banyak bakat di bidang seni, Alya memang terlihat menampilkan performa yang maksimal di atas panggung. Salah satunya bisa dilihat ketika dirinya bisa menjawab dua pertanyaan dari dewan panelis juri, ketika berada di babak 16 besar dan 5 besar.

Saat proses penyisihan dari 34 finalis ke 16 besar, Alya diberikan pertanyaan oleh Liliana Tanoesoedibjo sebagai ketua dewan juri dan Chairwoman of Miss Indonesia Organization yaitu apa makna dari 'Great things comes not from comfort zone'.

Diberi pertanyaan tersebut, Alya yang fasih berbahasa Inggris pun memberikan jawaban dengan tenang yang kurang lebih berbunyi, bahwa "Seseorang haruslah open mind alias mempunyai pikiran yang terbuka agar bisa terus berkembang dan belajar, serta berani untuk melangkah keluar dari zona nyaman yang ada. Sebab pada dasarnya, zona nyaman tidak lah menjamin sebuah masa depan yang lebih baik. Maka dari itu teruslah belajar untuk masa depan yang lebih baik".

Aksi memukau dari Alya tidak berhenti hingga di situ saja. Tetapi juga di babak terakhir yakni penyisihan dari 5 besar ke juara utama. Kali ini, Alya mendapatkan pertanyaan soal intergritas diri dari Liliana Tanoesoedibjo, yang berbunyi kurang lebih, "Integrity is quality being honest and having strong moral principle. When the intergrity faces the crisis, what you do and why you do that?".

Diberi pertanyaan sulit tersebut, Alya langsung lugas menjawab bahwa dalam menghadapi situasi sulit di mana integritas dirinya sedang diuji.

"I think my formula it's always have been the same, it's E+R+O, yang punya makna events plus responses equal outcome. Di mana dalam menghadapi apapun akan berupaya untuk tetap menghadapinya dengan respon positif, jadi dengan itu outcome atau hasil yang akan muncul juga menjadi positif. For me that is integrity," jawabnya lugas.

Dengan bermodalkan paras yang cantik, otak encer, dan sederet bakat mengagumkan lainnya, apalagi ditambah performa yang maksimal di atas panggung malam ini. Maka tidaklah mengherankan jika Alya berhasil menjadi Miss Indonesia yang baru. Selamat sekali lagi kepada Alya Nurshabrina yang telah terpilih menjadi Miss Indonesia 2018!

(tam)