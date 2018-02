GELARAN malam puncak penobatan malam final Miss Indonesia 2018, yang dihelat pada Kamis 22 Februari 2018 baru saja usai dihelat.

Setelah menyisihkan 33 finalis lain yang mewakili seluruh daerah provinsi di Indonesia, finalis asal Jawa Barat Alya Nurshabrina berhasil meraih mahkota sebagai Miss Indonesia 2018, meneruskan tugas yang diemban oleh Achintya Nilsen, Miss Indonesia 2017.

Alya sendiri diketahui adalah gadis kelahiran 21 Januari 1996, ia merupakan lulusan Universitas Parahyangan Bandung, Jawa Barat, jurusan Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Tak hanya memiliki paras yang cantik, sebagai sosok finalis Miss Indonesia 2018 juga perlu didukung dengan bakat-bakat lain.

Alya sendiri diketahui memiliki talenta dalam hal menyanyi, menari, dan melukis. Perempuan dengan tinggi badan 167 cm dan berat tubuh senilai 52 kg ini juga memiliki prestasi di luar bidang akademik. Sebut saja Winner of Inspiring Innovation 2017 di Universitas Parahyangan, Bandung, Jawa Barat; Pemenang Pertama Wajah Femina 2014; UNPAR’S Most Outstanding Student periode tahun 2014-2017; dan Top ‘Unggulan’ Gadis Sampul 2012.

Di luar bidang akademis dan modeling, jangan salah loh ternyata Alya adalah sosok wanita muda yang sangat aktif di dunia kegiatan sosial. Alya diketahui adalah ketua acara 'This Is Us Pemuda Bersatu untuk Autisme' yang diselenggarakan oleh Dinas Pemuda & Olahraga Kota Bandung 2017 silam.

Selain itu ia juga aktif sebagai relawan dari gerakan Sahabat Peduli Indonesia yang mengajarkan seni dan daur ulang sampah sekitar pantai Ngurbloat Maluku Tenggara di tahun 2017, serta bertindak sebagai relawan Chay Ya Nepal, di mana ia ikut serta dalam program pembangunan gedung sekolah yang rubuh karena gempa di desa Yamuna Danda, Nepal pada 2016 kemarin.

Benar-benar seorang Miss Indonesia 2018 paket lengkap ya! Cantik, pintar, berbakat, dan juga aktif di bidang sosial memberikan kontribusi untuk sesama orang-orang di sekitarnya.

