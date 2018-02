AJANG Miss Indonesia 2018 telah usai dihelat. Para peserta melakukan farewell party agar bisa semakin dekat, meski malam final sudah berlalu.

Pada Kamis 22 Februari 2018, malam final Miss Indonesia 2018 sukses diselenggarakan. Sebelum puncaknya, tentu para perempuan cantik dengan bakat masing-masing yang menonjol itu melewati masa karantina.

Banyak pengalaman dan cerita baru yang didapatkan oleh 34 finalis Miss Indonesia 2018 dari banyak provinsi. Kedekatan mereka tak cuma sekedar untuk berkompetisi, tapi juga menjalin persahabatan yang erat.

Chairwoman Miss Indonesia Organization Liliana Tanoesoedibjo meminta kepada para peserta agar tak putus tali silaturahmi, meski acara telah usai. Ada banyak cara untuk mendekatkan hubungan satu sama lain.

"Kalian seperti satu saudara di angkatan Miss Indonesia 2018. Kalian menemukan teman baru, bisa bertukar pikiran, mungkin juga bisa buat arisan," ujarnya di Ballroom The Westin, kawasan Kuningan, Jakarta Selatan, Jumat (23/2/2018).

Selama karantina, para gadis cantik dari banyak provinsi ini pasti punya budaya dan adat-istiadat yang bisa disatukan. Mereka dinilai pintar dan berbakat ini ajang ini.

Liliana menilai bahwa setiap finalis Miss Indonesia punya keunikan masing-masing. Apalagi kelihaiannya dalam berbahasa Inggris sangat jago.

Sebagai juri bahkan merasa kewalahan dalam penilaian. Secara talenta bagus dan background masing-masing finalis dinilai baik sekali.

"Penampilan mereka bagus dan bisa membanggakan Indonesia," tuturnya.

Karena berjuang sama-sama, Liliana tidak mau para finalis jadi tidak akur atau bahkan lost contact. Karena di setiap kompetisi pasti ada satu pemenang yang dinobatkan.

"Setiap kompetisi cuma ada satu pemenang, yaitu Alya. Dia harus merepresentasikan negara di mata dunia dan menjabat tugas ini dengan baik," ungkapnya.

Mengenal sosok Alya Nurshabrina

Setelah menyisihkan 33 finalis lain yang mewakili seluruh daerah provinsi di Indonesia, finalis asal Jawa Barat Alya Nurshabrina berhasil meraih mahkota sebagai Miss Indonesia 2018, meneruskan tugas yang diemban oleh Achintya Nilsen, Miss Indonesia 2017.

Alya adalah gadis kelahiran 21 Januari 1996. Dia merupakan lulusan Universitas Parahyangan Bandung, Jawa Barat, jurusan Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Tak hanya memiliki paras yang cantik, sebagai sosok finalis Miss Indonesia 2018 juga perlu didukung dengan bakat-bakat lain.

Alya sendiri diketahui memiliki talenta dalam hal menyanyi, menari, dan melukis. Perempuan dengan tinggi badan 167 cm dan berat tubuh senilai 52 kg ini juga memiliki prestasi di luar bidang akademik. Sebut saja Winner of Inspiring Innovation 2017 di Universitas Parahyangan, Bandung, Jawa Barat; Pemenang Pertama Wajah Femina 2014; UNPAR’S Most Outstanding Student periode tahun 2014-2017; dan Top ‘Unggulan’ Gadis Sampul 2012.

Di luar bidang akademis dan modeling, jangan salah loh ternyata Alya adalah sosok wanita muda yang sangat aktif di dunia kegiatan sosial. Alya diketahui adalah ketua acara 'This Is Us Pemuda Bersatu untuk Autisme' yang diselenggarakan oleh Dinas Pemuda & Olahraga Kota Bandung 2017 silam.

Selain itu ia juga aktif sebagai relawan dari gerakan Sahabat Peduli Indonesia yang mengajarkan seni dan daur ulang sampah sekitar pantai Ngurbloat Maluku Tenggara di tahun 2017, serta bertindak sebagai relawan Chay Ya Nepal, di mana ia ikut serta dalam program pembangunan gedung sekolah yang rubuh karena gempa di desa Yamuna Danda, Nepal pada 2016 kemarin.

Benar-benar seorang Miss Indonesia 2018 paket lengkap ya! Cantik, pintar, berbakat, dan juga aktif di bidang sosial memberikan kontribusi untuk sesama orang-orang di sekitarnya.

(hel)