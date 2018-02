DESSERT alias hidangan pencuci mulut adalah salah satu makanan yang paling banyak disukai orang-orang. Dengan berbagai pilihan dessert, hidangan ini memiliki penggemar yang dibagi menjadi dua, yakni pencinta asin dan penggila manis.

Nah, untuk mereka para penggila hidangan manis, Cashbac akan memberikan rekomendasi alternatif tempat yang harus dicoba.

1. Eric Kayser

Ini sih jagonya pastry di Jakarta. Makanan yang berasal dari Prancis ini sekarang makin banyak variasinya dan tidak mungkin bisa Anda tolak. Aneka kue manis yang berjejer rapi di Eric Kayser rasanya siap untuk Anda makan semua saat masuk ke sini.

2. Brownfox Waffle& Coffee

Tidak ada salahnya memberikan usaha lebih dengan datang ke daerah Pasar Minggu untuk menemukan tempat yang satu ini. Brownfox Waffle & Coffee akan menawarkan waffle dengan aneka filling yang rasanya enak-enak! Temani seporsi waffle Anda dengan segelas kopi untuk menyeimbangkan rasa manis yang ada.

3. Three Folks Coffee Creamery and More

Lelah kerja seharian enaknya menenangkan diri dengan seporsi es krim yang dibuat handmade. Jatuhkan pilihan Anda ke tempat yang telah memiliki dua cabang ini. Jangan lupa saat Anda menikmati gurihnya es krim di Three Folks, tanyakan cara untuk mendapatkan cashback langsung.

4. Ziato Gelato

Satu lagi tempat untuk Anda yang suka banget cita rasa manis terutama es krim, bisa menyambangi Ziato Gelato. Sekadar info, tahukah Anda, ternyata gelato lebih sehat dibandingkan dengan es krim biasa karena hanya mengandung 6-10 persen lemak? Nikmati 16 pilihan rasa gelato yang bisa Anda coba di Ziato Gelato.

(hth)