MASIH ingatkah Anda soal saus szechuan yang dikeluarkan oleh salah satu restoran cepat saji ternama, McDonald’s beberapa waktu lalu?

Di mana saus spesial yang ketersediaannya sangat terbatas itu, sangat dicari-cari oleh banyak orang. Sampai tidak sedikit orang bersedia untuk membayar saus szechuan tersebut dengan harga yang mahal.

Lalu kini setelah beberapa waktu McDonald’s menghentikan produksi saus szechuan yang penuh sensasi ini, kini rasanya para penggemar saus ini bisa bersorak gembira. Pasalnya, sebagaimana diwarta Foxnews, Jumat (23/2/2018) pada Rabu 22 Februari 2018 kemarin pihak McDonald’s Amerika Serikat melalui akun laman Twitter resminya baru saja mengkonfirmasi bahwa saus szechuan tersebut akan kembali dirilis, kembali dihadirkan oleh McDonald’s dan akan mulai tersedia pada 26 Februari 2018 mendatang di semua gerai McDonald’s di penjuru Amerika Serikat.

“Szechuan Sauce returns 2/26! 20 MILLION CUPS spread across all US McD's!," bunyi status cuitan di akun resmi Twitter McDonald’s.

Namun, tentunya segala sesuatu yang spesial tidak bisa didapatkan dengan mudah begitu saja bukan? Sebab, disebutkan lebih lanjut saus spesial ini hanya bisa didapatkan oleh para pelanggan yang memenuhi kualifikasi.

Sehubungan dengan kembali dirilisnya saus szechuan spesial ini, menurut status pesan di Twitter McDonald’s, perusahaan bahkan juga sampai meluncurkan podcast pendamping khusus yang diberi nama 'The Sauce' untuk bisa menjawab berbagai pertanyaan yang diajukan oleh para penggemar seputar saus cocolan ini, dan juga sekaligus agar bisa mendiskusikan segala sesuatu yang menyangkut tentang saus szechuan .

Menariknya, sebelum resmi diumumkan oleh McDonald’s, disebutkan para penggemar keras saus ini sudah memiliki favorit bahwa saus cocolan favorit mereka akan kembali hadir tidak lama lagi. Salah satu contohnya ketika beredar di sosial media Twitter foto yang menunjukkan paket saus szechuan dalam kotak dus serta dokumen yang menyebutkan bahwa saus ini memang akan kembali dirilis pada 26 Februari 2018 mendatang.

Sementara itu, soal saus szechuan ini sendiri diketahui lebih lanjut sebetulnya pihak McDonald’s pada awalnya ingin meluncurkan saus ini sebagai bagian dari rangkaian kegiatan promosi peluncuran film animasi keluaran Disney, Mulan pada 1998 silam namun secara perlahan diam-diam mulai menghilang dari daftar menu. Hingga akhirnya pada April 2017 lalu, ketertarikan akan saus ini kembali hadir setelah muncul pada series kartun "Rick and Morty" yang ditayangkan oleh Cartoon Network, di mana digambarkan dalam kartun tersebut ada seorang karakter yang sangat menyukai saus szechuan ini.

Barulah kemudian, McDonald's mengumumkan saus cocolan itu akan dirilis kembali namun hanya akan tersedia dalam waktu satu hari saja, yakni 7 Oktober 2017 lalu, di mana kemunculannya ini bahkan membuat kegaduhan karena para pelanggan menjadi gaduh setelah mengetahui bahwa ketersediaan saus szechuan yang mereka inginkan ternyata tidak banyak, hingga petugas kepolisian setempat harus bertindak dan membubarkan kerumunan di gerai-gerai restoran McDonald's.

