SIAPA yang tidak kenal dengan TRX, olahraga yang semakin populer beberapa tahun belakangan ini. Olahraga yang awalnya diperuntukkan untuk para militer Amerika Serikat ini menggunakan media tali yang dirancang khusus dan sering menjadi pilihan untuk mereka yang ingin langsing. Namun ternyata ada satu olahraga lain yang dapat membakar lemak Anda lebih cepat dan mudah, yaitu Calisthenic.

Apa sih Calisthenic? Calisthenic adalah sebuah olahraga yang mengandalkan bobot tubuh Anda sendiri. Dalam melakukan Calisthenic, Anda tidaklah perlu menggunakan alat khusus seperti TRX ataupun fitness. Berikut beberapa keuntungan yang bisa Anda dapatkan dari Calisthenic:

1. Mudah Dilakukan

Mudah dalam hal ini tidak berarti gampang. Bingung? Calisthenic itu mudah dilakukan, karena Anda tidak memerlukan alat ataupun tempat khusus untuk melakukan latihan. Di manapun Anda bisa melakukan Calisthenic karena pemusatan latihan memang pada tubuh Anda sendiri. Namun gerakan yang dilakukan sendiri tidaklah gampang, terlebih untuk Anda yang memiliki bobot cukup berat.

2. Murah

Mengapa Calisthenic murah? Tak lain jawabannya karena memang tidak diperlukan alat apapun untuk melakukan olahraga yang satu ini. Anda bisa memanfaatkan beragam benda yang ada disekitar untuk membantu latihan agar hasil yang didapatkan lebih optimal. Salah satu tempat yang bisa Anda pilih untuk mendapatkan pelatihan calisthenic secara tepat yaitu di Core Studio, Menteng. Tak perlu takut merogoh kantung terlalu dalam. Seperti yang diinfokan oleh Cashbac, di sini Anda bisa menggunakan mendapatkan cashback langsung setelah melakukan transaksi.

3. Tidak Membosankan

Beragam bentuk latihan bisa Anda praktikkan dalam calisthenic. Mulai dari sit up, squat, push up hingga pull up yang dapat memanfaatkan benda-benda di sekitar. Beragam latihan tersebut juga bisa Anda lakukan di mana pun, sehingga Anda tidak akan merasa bosan dengan lingkungan yang terasa itu-itu saja terus seperti di gym.

4. Dapat Sekaligus Membentuk Otot

Selain dapat menurunkan berat badan, calisthenic bisa untuk membentuk otot Anda sekaligus. Namun jangan sembarangan saat Anda ingin melakukan variasi bentuk latihan, karena salah-salah malah akan mengakibatkan cedera yang berbahaya untuk tubuh. Pelatih profesional akan membantu Anda mendapatkan bentuk tubuh terbaik.

(hth)