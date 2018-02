BERCINTA adalah kegiatan yang lazim dilakukan oleh pasangan suami istri. Untuk pasangan pengantin baru, kegiatan itu mungkin lebih mudah dilakukan karena mereka hanya tinggal berdua. Akan tetapi, saat memiliki anak kegiatan itu bisa saja sulit dilakukan bila tidak pandai-pandai mengatur waktu. Belum lagi jika rutinitas pekerjaan menyita waktu mereka.

Frekuensi hubungan seks yang tidak dikontrol bisa membuat hubungan terasa hambar. Sebagaimana diketahui, hubungan seks dapat merekatkan cinta kasih di antara pasangan. Penelitian telah menunjukkan bahwa bercinta sangat penting bagi kesehatan suatu hubungan.

Menurut sebuah laporan yang diterbitkan oleh University of Toronto Mississauga di Ontario, setelah peneliti menganalisis 30.000 orang Amerika, mereka menemukan fakta jikalau pasangan yang melakukan hubungan seks kurang dari sekali dalam seminggu menjadi kurang bahagia dalam hubungannya. Selain itu, frekuensi berhubungan seks ternyata lebih penting daripada uang untuk menjaga hubungan tetap bahagia.

Berdasarkan hasil penelitian tersebut, seorang terapis dari California, Fran Walfish menyarankan agar pasangan melakukan hubungan seksual paling tidak seminggu sekali. Pasangan juga harus merencanakan jadwal mereka bercinta agar tidak terlewat begitu saja. Pembuatan jadwal itu penting dilakukan oleh pasangan yang memiliki anak di bawah usia 10 tahun atau pasangan yang berjuang dengan selera seksual dan profesi pekerjaan yang berbeda.

"Apapun yang berjarak lebih dari tujuh hari memerlukan waktu untuk pengenalan kembali termasuk hubungan seks untuk menegaskan kembali kepercayaan di antara pasangan. Sebab, begitu pasangan sudah melewati tujuh hari tanpa hubungan seks maka dengan sangat mudah untuk mengatakan, oh, sudah 10 hari, oh sudah dua minggu," ujar Fran seperti yang dikutip dari New York Post, Jumat (23/2/2018).

Penjadwalan hubungan seks mungkin terdengar tidak romantis. Tapi hal itu sangat berarti untuk pasangan yang sibuk. Dengan begitu mereka tidak akan melewatkan waktu dan kesempatan untuk menghabiskan waktu bersama.

"Pasangan yang sibuk memasukkan lebih banyak gairah mereka ke dalam karir dan pekerjaannya. Tapi saat mereka pulang, mereka merasa sangat kelelahan. Di sinilah pentingnya penjadwalan hubungan seks karena mereka berusaha untuk menyesuaikan keintiman," jelas Fran.

Memiliki prioritas untuk berhubungan seksual dapat membantu memperpanjang pernikahannya. Pasangan juga bisa mencoba sesuatu hal yang baru seperti berhubungan sambil menghirup lilin aroma terapi, mandi bersama, maupun bercinta di kamar mandi. Hal itu dapat menambahkan kegembiraan sehingga bercinta bukan hanya sekadar rutinitas.

(dno)