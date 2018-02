TIDAK ada orang yang bisa menebak peristiwa di masa depan yang akan terjadi di hidupnya, termasuk Alya Nurshabrina. Siapa sangka 22 Februari 2018 menjadi salah satu hari bersejarah baginya. Ya, di hari tersebut dirinya dinobatkan menjadi Miss Indonesia 2018.

Perempuan kelahiran 21 Januari 1996 itu pun mengungkapkan jika peristiwa tersebut telah mengubah hidupnya. Alya mencurahkan isi hatinya pada caption foto yang ia unggah di akun Instagram pribadinya, @alya.nurshabrina. "Hello, Indonesia. A few nights ago was a life-changing moment that I will cherish for the rest of my life. Alhamdulillah. Thank you for the honorable trust bestowed upon me as this year's representative, as your Miss Indonesia 2018," tulisnya seperti yang dikutip Okezone, Sabtu (24/2/2018).

Alya juga menuliskan jika sepuluh tahun lalu ia tidak berpikir akan menjadi seperti sekarang ini. Namun dirinya selalu mengingat pesan kedua orangtuanya dalam setiap langkah yang diambil. "Both of my humble parents have always disciplined me to give my 100% effort, to work hard for my goals, to nurture my skills & talents, to never stop learning, and to dedicate whatever I learn for helping everyone around us," lanjut Alya.

Anak pertama dari tiga bersaudara itu mengatakan jika kedua orangtuanya selalu mengajarkan agar Alya benar-benar berusaha dan bekerja keras demi tujuannya. Selain itu, ia juga diajarkan untuk terus mengasah keterampilan dan bakatnya, jangan pernah berhenti belajar, serta menerapkan apapun yang dipelajarinya guna membantu semua orang di sekitarnya. Dengan ajaran tersebut, Alya selalu mencoba untuk membantu orang lain sebisanya.

Hal itu benar-benar dibuktikan olehnya karena Alya beberapa kali mengikuti kegiatan sosial dan melakukan beberapa hal demi kepentingan orang banyak. Dirinya pun belajar untuk tidak meremehkan segala sesuatu yang pernah terjadi dalam hidupnya dan tetap bersyukur. Sebab, semua peristiwa yang terjadi, baik suka maupun duka, telah membantu dan memberinya kesempatan untuk menjadi Miss Indonesia. Dari gelar tersebut, Alya yakin bila ia bisa membantu orang lebih banyak lagi.

Dirinya melanjutkan, "Words can't the describe how endearing were the seconds when the moment of this photo happened. With the heart that was filled with surprise, wonder and excitement, I felt my cheeks started to tremble from smiling so much to Manushi (@manushi_chillar) and Tya (@tyanilsen). I was so stunned by how beautiful they are."

Perempuan lulusan Universitas Parahyangan, Bandung itu tidak dapat berkata-kata saat dinobatkan menjadi pemenang. Dirinya merasa terkejut, heran, dan gembira. Alya juga merasa pipinya bergetar karena ia terus tersenyum kepada Manushi Chillar, Miss World 2017 dan Achintya Nilsen, Miss Indonesia 2017. Alya mengaku terpana melihat kecantikan keduanya.

Selain itu, dia juga merasa kagum karena walaupun kedua orang tersebut telah mencapai keinginannya serta berkontribusi pada masyarakat dunia dengan kebijaksanaan dan kemauannya, mereka tetap berdiri dengan rendah hati dan anggun di hadapan semua orang. Alya pun berjanji kepada dirinya sendiri dan masyarakat Indonesia bahwa ia akan melakukan banyak hal dan kesempatan selama ia menjalani tugasnya.

"Often we are reminded that "youth is the greatest agent of change" so I hope I can strengthen the realization of that thought. I believe Time is on our side because the time is now for us young people to collaborate, work together, mitigate our efforts, and start solving the issues around us," tambah Alya.

Ia menjelaskan bila banyak orang yang menganggap jika generasi muda adalah agen perubahan terbesar sehingga ia berharap dapat merealisasikannya. Alya percaya bahwa suatu saat waktu akan berpihak pada mereka. Maka dari itu, ia mengajak generasi muda untuk berkolaborasi, bekerja sama, memulai usaha, dan memecahkan masalah di sekitarnya.

