BARU-baru ini publik di Indonesia diramaikan oleh aksi seorang wanita yang menyawer ‘pelakor’ alias wanita idaman lain suaminya dengan sejumlah uang tunai, yang mana akhirnya aksi tersebut viral di sosial media.

Bicara soal fenomena pelakor atau singkatan dari perebut laki orang di Indonesia sendiri, pernahkah kita menyadari bahwasanya selama ini masyarakat luas lebih cenderung menyalahkan pihak ‘pelakor’ semata karena telah merebut pasangannya.

Padahal sejatinya, perselingkuhan tidak akan terjadi tanpa ada campur tangan dari sang pihak laki-laki itu sendiri bukan? Namun, sayangnya memang masyarakat awam memang cenderung lebih vokal menunjuk salah si ’pelakor’ dan kerap lupa bahwa sang pria alias sang suami pun juga salah dalam hal ini. Lalu apa saja sikap salah atau keliru dari laki-laki yang berselingkuh yang suka dilupakan oleh orang? Berikut ulasannya hasil rangkuman Okezone, Sabtu (24/2/2018) dari berbagai sumber.

Membiarkan masalah rumah tangga berlarut-larut

Setiap rumah tangga atau pernikahan, wajar sekali jika ditempa oleh berbagai masalah, yang salah adalah jika masalah internal rumah tangga ini tidak diselesaikan secepat dan setuntas mungkin. Terjadinya pembiaran masalah tersebut karena anggapan, bahwa waktu akan bisa menyelesaikan masalah tersebut adalah suatu sikap yang salah. Sebagai laki-laki dan kepala keluarga, sudah seharusnya masalah segera harus diselesaikan baik-baik dan secara tuntas. Terjadinya pembiaran akan masalah inilah yang akhirnya membuat ada ‘celah’ dalam kehidupan rumah tangga, di mana celah ini disebutkan bisa disebabkan karena sikap arogan, terlalu mendominasi, hingga terlalu banyak menuntut. Hingga akhirnya celah inilah yang jadi awal pemicu masuknya orang ketiga.

Merasa tidak akan ketahuan

Disebutkan, ketika berselingkuh kebanyakan pria menganggap jika mereka bisa melakukannya dengan andal, atau dengan kata lain tidak akan ketahuan oleh pasangan. Disebutkan lebih lanjut, untuk alasan yang satu ini persentasenya adalah 76 persen. Biasanya perselingkuhan semacam ini terjadi di tempat kerja, dengan latar belakang klise yakni karena terbawa suasana ataupun intensitas pertemuan.

Iseng

Suatu perselingkuhan dari salah satu pasangan terkadang tidak melulu timbul karena hubungan yang dibangun tidak berjalan dengan sehat loh! Sebab, sekiranya ada 56 persen pria disebutkan mengaku selingkuh karena iseng ingin selingkuh saja, walaupun hubungan asmara atau rumah tangga dengan pasangan berjalan baik dan memuaskan.

Tidak punya pondasi rasa setia

Ada quote terkenal yang berbunyi “Real men stay faithful. They don’t have time to look for other women because they’re too busy looking for new ways to love their own” yang kurang lebih menggambarkan bahwa perselingkuhan yang dilakukan oleh pihak laki-laki ini, sejatinya didasari karena faktor memang sang laki-laki tersebut adalah sosok pribadi yang tidak setia. Sebab, jika memang mempunyai rasa setia pada pasangan, hendak digoda oleh pelakor manapun maka tetap tidak terpengaruh karena di mata, otak, dan hatinya hanya ada satu wanita saja yang dicintainya.

Tidak berkomunikasi dengan pasangan

Dalam sebuah hubungan asmara apalagi rumah tangga, yang namanya hubungan komunikasi adalah hal yang sangat penting. Dalam sebuah kejadian perselingkuhan, semua pihak bisa turut andil. Namun, disebutkan pihak yang pasti salah ialah pihak yang tidak mau berkomunikasi dengan terbuka dan jujur terhadap pasangannya. Alih-alih bercerita terus terang kepada istri, malah curhat ke wanita lain dan malah merahasiakan cerita tersebut dari istri sendiri.

(dno)