PERKEMBANGAN teknologi terus membuat ilmuwan mengeksplorasi kemampuannya. Baru-baru ini peneliti dari China merencanakan untuk merancang sebuah jet hipersonik. Pesawat tersebut diklaim bisa melaju sejauh 6.000 km/jam yang artinya lima kali lebih cepat dari kecepatan suara.

Tim peneliti dari Chinese Academy of Sciences mengatakan bahwa pesawat tersebut nantinya dapat mengangkut penumpang dan kargo dari Beijing ke New York hanya dalam waktu dua jam. Sebagaimana diketahui, perjalanan saat ini memakan waktu rata-rata 13,5 jam. Pemimpin penelitian, Cui Kai menerbitkan sebuah makalah mengenai rancangan terbaru itu di jurnal Physics, Mechanics and Astronomy.

BACA JUGA:

"Butuh beberapa jam untuk melakukan perjalanan dari Beijing ke New York dengan kecepatan hipersonik. Kami telah menguji model jet skala kecil di terowongan angin dan pesawat tersebut mencapai kecepatan 8.600 km/jam dengan seret rendah dan tinggi. Untuk membandingkan, kecepatan tertinggi Concorde adalah 2.179km/jam," ungkap Cui Kai seperti yang dikutip dari Independent, Sabtu (24/2/2018).

Pesawat yang dijuluki I Plane itu memiliki desain dua lapisan sayap untuk mengurangi turbulensi dan seret. Peneliti juga berusaha untuk menciptakan lebih banyak lift. Di sisi lain, perjalanan hipersonik telah meningkat akhir-akhir ini.

BACA JUGA:

"Ini pasti berada dalam wilayah kemungkinan. Saya pikir sekarang kita memiliki teknologi untuk benar-benar melakukannya," ujar Dr Kevin Bowcutt, rekan teknis senior dan ilmuwan kepala hipersonik untuk Riset dan Teknologi Boeing. Sebelumnya Boeing telah meluncurkan X-51A WaveRider-nya. Sekarang ini mereka dilaporkan tengah bekerja sama dengan Lockheed Martin untuk mengembangkan pesawat jet bertenaga tinggi.

Pesawat komersial supersonik cenderung menjadi pendahulu jet hipersonik yang direncanakan oleh peneliti China. Boom Supersonic berencana memproduksi pesawat penumpang yang bisa melakukan perjalanan di MACH 2.2, atau 2.335km/jam yang direncanakan masuk layan pada 2023. Pesawat tersebut diklaim bisa membawa 50 penumpang, terbang dari New York ke London dalam waktu tiga jam dan 15 menit.

Akan tetapi perjalanan dengan pesawat tersebut tidaklah murah. Tarif diperkirakan menghabiskan biaya sekira $ 2.500 sekali jalan atau setara dengan Rp 34,1 juta. Bukan tidak mungkin jika pesawat yang dirancang oleh peneliti China itu mengeluarkan biaya yang besar juga.

(ndr)