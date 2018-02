JIKA sebagian maskapai penerbangan memperagakan secara langsung aturan keselamatan selama penerbangan, lain halnya dengan American Airlines.

Melansir Travelandleisure, Senin (26/2/2018), pada tahun 2016, American Airlines yang berbasis di Fort Worth mencoba untuk sedikit meramaikan maskapai penerbangan dengan sebuah video baru yang terlihat modern, di mana seorang pramugari berjalan melalui pesawat terbang, kadang-kadang bergabung dengan rekan kerja untuk memberi tahukan aturan keselamatan selama penerbangan.

Ada beberapa hal menarik pada video, seperti tangan biru yang muncul dari tempat duduk untuk mengeluarkan rokok elektronik dari mulut penumpang, karena itu tidak diizinkan saat penerbangan.

(Baca Juga: Tips Ambil dan Edit Foto Traveling Jadi Keren ala Alexander Thian "aMrazing")

Mengutip dari blog internal maskapai View From the Wing, Amerika Airlines harus mengganti video karena penumpang tidak menyukai ending-nya. Masalah terdapat di akhir video, saat pramugari bergabung dengan beberapa rekan lalu bersorak dengan tagline "Great is what we're going for". Terdengar seperti nada perayaan, tentu akan membuat pesan tersebut tidak tersampaikan dengan baik.

Meskipun isyarat video yang dibuat American Airlines bertujuan baik, tapi penumpang mengharapkan sesuatu yang sederhana tanpa harus menunjukkan perayaan yang berlebihan. Apalagi ketika penumpang harus menghadapi penundaan penerbangan yang panjang.

American Airlines telah memberikan tanggapan terhadap hal tersebut yang disampaikan pada sebuah memo internal yang didapat dari airlines blog View From the Wing.

"Kami mendengar bahwa akhir dari video keselamatan itu terlalu keras dan perayaan, terutama dalam situasi di mana penerbangan mungkin tertunda atau mengalami operasi tidak beraturan lainnya. Jadi, kami telah menyesuaikan akhir untuk memutar suara di ujung papan, dan memudarkan musik menjadi lebih lembu".

(Baca Juga: Lestarikan Tukik untuk Anak Cucu, Komunitas Earth Hour Lepas 125 Tukik di Aceh)

Memo tersebut menambahkan bahwa perubahan tersebut akan segera berlaku pada layar di bagian atas dan kemudian beralih ke monitor kursi yang dimulai pada bulan Maret.

Penulis Gary Leff mencatat:

"Aneh, saat penundaan penerbangan yang ditampilkan celebrate (walaupun terus terang video diputar saat pesawat akhirnya berjalan, dan penumpang biasanya bersorak-sorai)."

Dia juga menambahkan, “Saya belum pernah terbang dalam beberapa tahun, tapi sebagai penumpang, saya terganggu dengan tayangan yang ada dalam video tersebut. Sebaiknya maskapai American Airlanes memperhatikan endingnya.”

(tam)