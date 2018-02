BICARA soal produk kecantikan, keluarga Kardashian bisa dibilang menjadi salah satu pioneer ikon beauty dunia. Bagaimana tidak, mereka sangat berpengaruh dalam menghadirkan berbagai inspirasi kecantikan melalui produk-produk kosmetik yang dihadirkan.

Sukses merilis berbagai produk kosmetik di tahun-tahun sebelumnya, kini Kylie Jenner kembali mengumumkan kabar baik untuk para beauty enthusiast atau pemerhati kecantikan. Ya, tepat pada 22 Februari 2018 lalu Kylie merilis rangkaian produk make-up terbaru dari lini kosmetik Kylie Cosmetics.

Melalui rangkaian produk make-up bertajuk The Weather Collection, Kylie Jenner mengungkapkan bahwa anak perempuan pertamanya, yakni Stormi Webster, merupakan sosok utama inspirasinya. Hal ini diketahui melalui sebuah unggahan foto di akun Instagram pribadinya yang berbunyi, ‘Beberapa adalah favoritku, terinspirasi oleh Stormi’ yang ditulis dalam bahasa Inggris.

Koleksi kosmetik terbarunya terdiri atas lipstik bertekstur matte, eyeshadow glitter, lip gloss, highlighter, dan rangkaian palet eyeshadow. “Aku bekerja sangat keras selama kehamilan. Setelah aku memilih nama Stormi, namanya sangat menginspirasi diriku. Aku menghabiskan banyak waktu untuk koleksi ini dan memasukkan banyak detail ke dalamnya… Jadi aku mencoba menunjukkan detail yang menyenangkan pada kalian,” terang Kylie dalam unggahan Instagram Story-nya.

Palet eyeshadow yang dihadirkan terdiri dari 10 warna eyeshadow berbeda. pertama

‘Calm Before the Storm’ yang menampilkan 10 warna eyeshadow bernuansa kalem, seperti pink dan biru muda. Lalu, ‘Eye of the Storm’ dengan pi;ihan warna yang lebih dramatis, seperti hitam hingga kuning neon. Masing-masing eyeshadow pun memiliki nama yang berbeda, seperti Little Wonder, Starbaby, True Love, Sunshine, Northern Light, dan Heaven Sent.

Untuk koleksi lipstik, Kylie Jenner menghadirkan tiga warna baru. Warna-warna tersebut adalah peach, krem, dan hitam. Kylie Jenner memberi nama Nova, Cosmic, dan Nightfall.

Makna nama sang buah hati dapat dilihat melalui tampilan pada packaging produk make-up The Weather Collection yang identik dengan petir. Kylie mendesain tempat eyeshadow dengan gambar petir berwarna silver dan awan.

Bagi Anda yang ingin mendapatkan rangkaian kosmetik terbaru Kylie Jenner, tampaknya harus bersabar hingga 28 Februari mendatang. Pasalnya pada tanggal tersebut Kylie menetapkan sebagai tanggal peluncuran dari rangkaian produk make-up terbarunya. Demikian seperti dilansir TheSun, Senin (26/2/2018).

