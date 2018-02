ANDA pasti masih ingat soal pemberitaan di mana, salah satu restoran cepat saji ternama di dunia, KFC tepatnya di Inggris beberapa waktu ini diketahui mengalami krisis persediaan ayam goreng.

Di mana akhirnya krisis ayam goreng tersebut, membuat banyak masyarakat merasa kesal karena menu hidangan yang mereka inginkan tidak tersedia di gerai-gerai setempat. Bahkan saking langkanya sajian menu ayam goreng tepung ini, disebutkan bahwa bahkan ada yang menjual menu hidangan KFC di internet, melalui situs eBay dengan harga mencapai kurang lebih 25.000 Euro atau sekira Rp420 juta! Harga yang sangat fantastis bukan untuk ukuran harga menu ayam goreng keluaran restoran cepat saji.

Krisis persediaan ayam goreng ini juga disebutkan membuat seorang wanita harus merubah rencananya, dengan pergi ke Burger King karena KFC tidak bisa memenuhi pesananannya. Wanita misterius ini bahkan sampai masuk media televisi lokal setempat, karena cuitannya di Twitter yang berbunyi "Had to go to Burger King".

Well, dengan kecanggihan arus informasi di era digital ini. Tidak butuh waktu lama gerai burger terkenal itu untuk bisa mengetahui cuitan wanita misterius tersebut. Sebab, sebagaimana diwarta Metro, Senin (26/2/2018) pihak BK melalui laman akun Twitter resminya disebutkan sedang berusaha mencari dan menemukan wanita yang mengunggah pesan "Had to go to Burger King" di Twitter tersebut untuk menawari sang wanita suplai menu 'King Box' segar.

Di mana suplai yang ditawarkan oleh restoran burger ini tidak main-main loh! Sebab sebagaimana keterangan dari salah satu perwakilan juru bicara gerai burger, suplai yang ditawarkan adalah suplai selama satu tahun penuh!

"Penggemar ayam yang tidak puas, di mana ia mengumumkan harus pergi ke Burger King karena situasi di mana sang Kolonel kehabisan ayam goreng untuk bisa memenuhi pesanan nasi kotak favoritnya, kami akan datang untuk menyelamatkannya pada saat dia membutuhkannya, dengan menyediakan persediaan menu chicken strips selama satu tahun penuh," ungkap perwakilan juru bicara perusahaan burger terkenal itu kepada Metro.

Selain 'menyindir' KFC dengan cara memberikan suplai menu ayam chicken strips kepada wanita misterius yang juga diketahui meminta menu rice box gratis karena telah melalui berbagai rintangan hanya untuk bisa menuju gerai ayam goreng tersebut. Gerai berger disebutkan lebih lanjut juga telah merilis program kampanye promosi bernama 'We Don’t Chicken Out’ , yang mungkin juga untuk 'menyindir' secara halus gerai ayam goreng dengan insiden krisis persediaan ayam gorengnya tersebut.

