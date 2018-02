TRAVELING dengan membawa makanan memang bisa membuat situasi menjadi sedikit kompleks. Bagaimana tidak, sebab seperti yang sudah diketahui bahwa ketika traveling dengan menggunakan pesawat udara ada peraturan yang berbunyi “don’t bring liquids on the plane” di mana artinya semua penumpangnya dilarang untuk membawa cairan.

Lalu bagaimana jika yang hendak dibawa adalah makanan yang tekstur isinya bukan berupa cairan namun juga tidak bisa dibilang tekstur yang soild? Nah, hal inilah yang baru saja dialami oleh juru masak, model, penulis buku masak, sekaligus istri penyanyi tenar John Legend, Chrissy Teigen.

Chrissy yang diketahui kala itu bingung apakah makanan scalloped potatoes yang ia masak bisa dibawa ke dalam pesawat ataukah harus tertahan di gerbang keamanan bandar udara, sampai memutuskan untuk bertanya kepada masyarakat luas melalui laman akun Twitter resminya.

(Baca Juga: Melancong ke Jepang, Cicipi Roti Kukus Matcha Paling Populer di Kyoto)

“If I don’t have a carry-on, can I bring a large ceramic casserole dish of scalloped potatoes on the plane?” tulis Chrissy pada Sabtu, 24 Februari 2018 malam kemarin.

Untuk meyakinkan para pengikutnya, bahwa ia benar-benar bingung dan bertanya dengan serius, Chrissy bahkan juga menegaskan bahwa dirinya sedang serius bertanya dan mengaku ia akan menangis jika masakannya tersebut harus tertahan dilarang masuk ke pesawat dan harus dibuang oleh petugas keamanan bandara.

“I am not kidding, is this OK? Is it too blunt/heavy an object? I’ll cry if they throw it away," tambahnya.

Tidak cukup sampai di situ, Chrissy bahkan juga melontarkan cuitan langsung kepada pihak American Airlines, yang di mana kemudian advice account resmui dari TSA, AskTSA lah yang memberikan jawaban atas dilema wanita yang sedang mengandung anak keduanya tersebut. Menyebutkan bahwa scalloped potatoes boleh dibawa masuk sebagai barang bawaan, bahkan ketika ditempatkan di dalam wadah panci keramik sekalipun.

(Baca Juga: Harus Dirajut Dulu, Butuh Waktu 24 Jam untuk Bikin Biskuit Sereal Ini!)

Mendapatkan jawaban yang diharapkan, sontak Chrissy pun disebutkan langsung memasak hidangan scalloped potatoes dari buku masaknya, yang terbuat dari lapisan-lapisan kentang, daging ham yang dipotong kotak-kotak, saus krim bacon, dan atasnya baru ditaburi lagi dengan bacon dan butter.

Akhirnya saat traveling, Chrissy meletakkan masakannya tersebut di dalam wadah kontainer plastik yang kemudian proses pemeriksaan di mesin X-ray bandaranya ini direkam sendiri oleh Chrissy. Hingga akhirnya, semua berjalan dengan lancar dan kemudian Chrissy mengunggah sebuah foto yang menunjukkan dirinya berpose bersama hidangan scalloped potatoes berharga tersebut berhasil lolos tanpa kendala apapun, dengan "We made it" sebagai keterangan foto. Demikian seperti disitat Thedailymeal, Selasa (27/2/2018).

(tam)