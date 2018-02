PALEMBANG - Pulau Kemaro di Palembang, Sumatera Selatan, mulai dipadati pengunjung menjelang puncak perayaan Imlek yang jatuh pada 28 Februari 2018.

Pengurus Pulau Kemaro, Tjik Harun di Palembang, mengatakan saat ini sudah ada ratusan pengunjung ke Pulau Kemaro untuk merayakan Imlek.

Ia memprediksi jumlah pengunjung yang datang ke Pulau Kemaro itu sama seperti tahun-tahun sebelumnya.

"Perkiraan kami tetap sama. Jumlah pengunjung mulai hari ini hingga 3 Maret nanti sekitar ratusan ribu. Puncak paling banyak pengunjung diprediksi 28 Februari nanti yang bisa capai 40 ribuan," kata dia.

Pengunjung pun bukan hanya dari Palembang dan sekitarnya, melainkan wisatawan domestik dari wilayah lain hingga mancanegara.

Menurutnya, berdasarkan pengalaman di tahun-tahun sebelumnya, wisatawan yang datang berasal dari Tiongkok, Taiwan, Malaysia, Singapura dan sebagainya.

Untuk menyambut wisatawan, pihaknya bukan hanya merapikan dan membersihkan tempat ibadah tapi juga memasang ribuan lampion merah, salah satunya di sepanjang akses jalan masuk dan keluar pulau.

"Sejak empat hari lalu lampion ini sudah dipasang. Ada lebih dari 2.000 lampion yang terpasang," kata dia.

Harun menerangkan meski pulau tersebut berada di tengah-tengah Sungai Musi Palembang, khusus selama Cap Go Meh juga dibuka akses khusus. Sehingga dipasang jembatan khusus yang merupakan beberapa ponton yang disatukan.

Terdapat lima unit ponton sepanjang 150 meter yang sudah dipasang pada Minggu (26/2) pagi. Ponton ini merupakan donasi atau bantuan dari umat Tridharma.

"Sehingga akses melalui darat pun bisa dipakai untuk menuju Pulau Kemaro. Jika biasanya menggunakan kapal untuk datang ke Pulau Kemaro, saat ini bisa dengan berjalan kaki melalui Kawasan Kalidoni Palembang," kata dia.

Cap Go Meh menjadi momen yang ditunggu warga Tionghoa usai menjalankan tradisi Imlek di setiap tahunnya.

Biasanya Cap Go Meh dilaksanakan 15 hari pasca perayaan Imlek, namun di Palembang umumnya puncak Cap Go Meh dilaksanakan 13 hari usai Imlek. Pada tahun 2018 puncak Cap Go Meh jatuh pada 28 Februari 2018.

Puncak Cap Go Meh di Palembang rutin dilaksanakan tiap tahun bertempat di Pulau Kemaro yang lokasinya tak jauh dari kota.

Hampir setiap tahunnya, pulau tersebut dipadati warga terutama saat gelaran Cap Go Meh berlangsung. Bahkan perhari ada puluhan ribu pengunjung yang datang silih berganti.

Saat puncak Cap Go Meh saja ada sekitar 40.000 orang pengunjung yang datang baik untuk menikmati malam Cap Go Meh ataupun beribadah di Kelenteng Hok Cing Bio yang berada di Pulau Kemaro.

(ful)