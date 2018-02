PERNAH mendengar ada seorang pria yang memiliki kelamin super besar? Mungkin ini terdengar biasa. Tapi, jika mendengar pria yang memiliki dua Mr P sekaligus, terdengar aneh, bukan?

Faktanya, di Amerika Serikat ada seorang pria yang memiliki kondisi ini. Kelainan ini biasa disebut dengan Diphallia atau kondisi di mana seorang pria memiliki dobel Mr P. Mereka yang memiliki kelainan ini tercatat hanya satu dari 5,5 juta anak laki-laki di dunia.

Keberadaan pria ini terdengar setelah dia tampil di "Ask Me Anything" di Reddit pada 2014. Secara mengejutkan, pria yang tidak ingin dikenali identitasnya ini menjelaskan bahwa dirinya memiliki dua Mr P di tubuhnya. Bahkan, kedua Mr Happy-nya itu aktif.

Dilansir dari The Sun, pria itu menceritakan bahwa dirinya bisa melakukan penetrasi secara bersamaan pada kedua Mr Happy-nya tersebut.

"Tapi, yang paling membuat saya mabuk kepayang adalah penetrasi dengan melakukan seks bukan dengan masturbasi. Namun, saya bisa melakukan seks sekaligus masturbasi pada kedua Mr P saya," papar pria yang lebih nyaman dengan kerahasiaannya tersebut.

Perlu Anda ketahui, pria ini sempat ditawari untuk membintangi film porno. Namun, dia menolaknya dengan alasan identitas. Sebagai gantinya, dia tetap mau dikenal masyarakat luas tapi dengan ke-anoniman dirinya.

Secara terpisah, pria ini juga menjelaskan kepada media setempat bahwa dirinya sangat bangga pada perbedaan tersebut. Orangtuanya yang kemudian membentuk rasa kepercayaan diri itu hingga akhirnya dia dewasa.

"Sedari kecil saya sudah menyadari bahwa apa yang terjadi pada diri saya adalah perbedaan, tapi saya menganggapnya sebagai anugerah bukan kelainan. Jadi, saya tidak pernah malu akan hal ini," paparnya.

Sang ayah lah yang terus memberinya dukungan hingga dia mampu melewati masa-masa sulit. Satu pesan ayahnya yang selalu dia ingat, "Jadikan keistimewaan itu sebagai hal yang akan mengejutkan setiap perempuan yang akan tidur bersamamu," cerita pria rahasia itu.

Dia menambahkan, ketika masih muda dan baru saja keluar dari sekolah, pria ini menceritakan bahwa dia benar-benar menikmati keterkejutan perempuan yang pernah berhubungan seks dengannya. Namun, semakin bertambah usia, dia pun mengubah konsep di mana sebelum berhubungan seks, dia pasti akan bercerita dulu bahwa dirinya memiliki dua Mr P.

"Wanita selalu sulit diprediksi dan menurut saya itu akan sangat mudah membuat mereka panik. Tapi, bagi laki-laki yang saya ceritakan mengenai hal ini, respon mereka ternyata biasa saja," tambahnya.

