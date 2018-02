KEMENANGAN Alya Nurshabrina menjadi Miss Indonesia 2018 banyak disambut oleh banyak orang, tak terkecuali kalangan publik figur. Salah satunya Penulis Dewi Lestari ikut bangga atas penobatan di ajang kecantikan bergengsi itu.

Dee sapaan akrabnya, baru-baru ini menggunggah video sebagai ungkapan rasa senang atas tugas baru yang diemban oleh perempuan dari Jawa Barat itu. Ibu dua anak itu juga mengungkapkan siapa sebenarnya sosok Alya yang cantik luar dan dalam.

"Ikut berbangga dengan terpilihnya @alya.nurshabrina sebagai Miss Indonesia 2018. Alya adalah salah satu relawan aktif @sahabatpeduliindonesia yang ikut membantu terbangunnya balai #uloangdaadnuhuevav," ujarnya lewat media sosial, sehari lalu.

Dari unggahan yang ditulis Dee, kepedulian Alya atas project sosialnya itu patut diacungi jempol. Alya berperan besar dalam membuat balai untuk tempat belajar anak-anak yang layak di Pulau Halmahera.

Istimewanya, karya lukis Alya menjadi hiasan tembok balai tersebut. Karyanya benar-benar dicintai oleh penduduk Pulau Kei dan sangat dibanggakan.

"Karya seninya bersama anak-anak Kei menjadi penghias balai itu sekarang," imbuh Penulis Novel Aroma Karsa itu.

Sebuah kiriman dibagikan oleh Sahabat peduli indonesia (@sahabatpeduliindonesia) pada 23 Peb 2018 jam 8:00 PST

Seperti diketahui, Alya hobi menyanyi dan melukis. Karya seninya diakui sangat menarik perhatian, termasuk anak-anak di Pulau Kei sudah cukup dekat dengannya.

Sosok Alya ternyata memang sudah aktif di lingkungan sosial. Tak hanya itu, secara kualitas diri, penghargaan dan pengalaman pendidikannya sudah tidak bisa diragukan lagi. Salah satunya adalah pengalaman Alya ikut debat antar negara di Harvard University mewakili Indonesia.

Jiwa sosial Alya pun diakui oleh sosok Ibu Suri, yang selama ini rupanya mereka sangat dekat. Dee pun mendoakan Alya agar tetap bersinar selama menjabat menjadi Miss Indonesia 2018.

"Big congrats once again, Alya! Keep Shining," pungkasnya.