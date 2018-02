FESYEN atau mode selalu datang dan pergi, namun satu hal yang tetap tinggal adalah model. Ya, dalam sebuah pagelaran busana kehadiran model merupakan hal yang paling penting. Mereka akan menampilkan koleksi terbaru milik sang desainer kepada para penikmat dan pencinta mode.

Namun, seiring berkembangnya teknologi, nyatanya keberadaan para model bisa saja tergantikan. Hal ini yang terjadi dalam pagelaran busana rumah mode Dolce & Gabbana dalam peragaan di Milan Fashion Week 2018. Di mana drone menggantikan fungsi para model.

Bak model sesungguhnya, deretan drone atau jenis pesawat tanpa awak yang dioperasikan dari jarak jauh menggunakan remote controller 'berjalan' menyusuri panggung mode. Setiap drone membawakan satu jenis tas beragam warna yang merupakan koleksi D&G terbaru. Mereka terbang berbaris rapi diiringi lagu All of The Stars milik Kendrick Lamar yang merupakan soundtrack film Black Panther.

Sebelum peragaan busana dimulai, para tamu undangan yang hadir harus menunggu selama kurang lebih 45 menit. Para penyelenggara acara memastikan para tamu undangan mematikan Wi-Fi ponselnya yang bertujuan agar tidak memberi efek dengung selama acara berlangsung.

Ini bukan kali pertama sebuah peragaan busana menghadirkan kejutan yang menyenangkan. Sebelumnya, pemanfaatan teknologi juga hadir pada fashion show Gucci dengan cyborg dan Prada dengan 'lil Miquela'.

Tak hanya memberi kejutan dengan menghadirkan drone, D&G mengusung tema 'Fashion Devotion' dalam fashion show tersebut. D&G menghadirkan aneka koleksi bertema relijius atau ikonogarfi gereja, yang mengingatkan akan kehadiran malaikat, iblis, setan, dan lainnya.

Peragaan tersebut dibuka dengan model yang menggunakan atasan dengan slogan 'Fashion Sinner', diikuti dengan referensi ke taman Eden, ditambah dengan banyaknya bayi malaikat Renaissance.

Secara keseluruhan, koleksi terbaru garapan dua desainer Domenico Dolce dan Stefano Gabbana mengusung nuansa yang menyenangkan. Hadir pula jersey sequin hingga celana garis-garis bergaya atletis.

Domenico Dolce mengatakan, koleksi kali ini merupakan luapan cintanya pada industri mode. "Fashion bukan sebuah pekerjaan, tapi sebuah kesetiaan. Anda hidup, tidur, dan makan dengan fashion. Anda tidak berhenti memikirkannya dan mencintainya sepenuh hatimu," kata Domenico. Demikian seperti dilansir Metro, Selasa (27/2/2018).

(hel)