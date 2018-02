ALYA Nurshabrina akhirnya resmi menyandang titel dan mahkota Miss Indonesia 2018. Ya, setelah melalui serangkaian kegiatan selama karantina meliputi pembekalan dan fast track, Alya Nurshabrina terpilih menggantikan posisi Achintya Nilsen.

Resmi menjadi Miss Indonesia 2018, tentu beragam kegiatan akan segera dilakukan oleh dara cantik asal Bandung, Jawa Barat itu. Ditemui seusai mengisi acara High Tea with HighEnd, Alya pun membeberkan rencana kegiatan terdekatnya. Apa sajakah?

"Saya bersama Star Media Nusantara dan Star Harvest Academy akan melakukan sejumlah kelas pembekalan menuju Miss World 2018. Kelas tersebut meliputi talent, public speaking, dan character building," tutur Alya Nurshabrina kepada Okezone di kawasan Jakarta Pusat, Selasa 27 Februari 2018.

Di ajang Miss World 2018 sendiri, nantinya Alya akan unjuk kebolehan melalui talenta yang dimiliki. Memiliki banyak talenta yang dikuasai, perempuan 22 tahun itu mengatakan dirinya bersama manajemen dan Yayasan Miss Indonesia masih melakukan tahap diskusi terkait talenta apa yang akan dipertunjukkan.

"Talenta masih didiskusikan, memilih mana yang akan dipertunjukkan. Kebetulan saya memiliki pengalaman melukis, menyanyi, dan menari, saat ini sedang diskusi akan condong ke arah mana," tambah Alya.

Selain memamerkan bakat, di ajang Miss World 2018 Alya juga akan mempersembahkan proyek sosial Beauty with a Purpose. Seperti diketahui, fast track Beauty with a Purpose mengambil perolehan nilai tertinggi di kontes kecantikan bergengsi tersebut. Bahkan, Indonesia sudah empat tahun berturut-turut membawa pulang piala kemenangan Beauty with a Purpose.

Lantas, seperti apa proyek sosial Beauty with a Purpose yang akan dijalani Alya?

"Saat ini saya masih mendiskusikan bersama managemen dan Yayasan Miss Indonesia," ujarnya seraya tersenyum.

Sebagai informasi, tak hanya memiliki paras yang cantik, Alya diketahui merupakan sosok wanita muda yang aktif di dunia kegiatan sosial. Alya merupakan ketua acara 'This Is Us Pemuda Bersatu untuk Autisme' yang diselenggarakan oleh Dinas Pemuda & Olahraga Kota Bandung 2017 lalu.

Selain itu, ia aktif sebagai relawan dari gerakan Sahabat Peduli Indonesia yang mengajarkan seni dan daur ulang sampah sekitar pantai Ngurbloat Maluku Tenggara di tahun 2017. Ia juga bertindak sebagai relawan Chay Ya Nepal, di mana ia ikut serta dalam program pembangunan gedung sekolah yang rubuh akibag gempa di desa Yamuna Danda, Nepal pada 2016.

