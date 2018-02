DI era digital seperti sekarang, segala sesuatu serta siapapun bisa jadi viral dan menjadi sebuah sensasi hanya berawal dari dunia maya.

Misal saja, sosok Salt Bae yang beberapa waktu lalu menjadi sosok viral nge-hits di ranah media sosial khususnya Instagram dengan tampilan gaya memasaknya yang khas, terutama saat menaburi garam di hidangan daging steak.

Well, sosok sensasi dunia maya Salt Bae ini ternyata juga tidak luput dari keluarga super star kenamaan dunia, David Beckham sekeluarga. Belum lama ini, David dan ketiga anaknya, Romeo, Cruz, dan si bungsu Harper diketahui baru saja mendatangi restoran milik Salt Bae dan bertemu langsung dengannya, yakni juru masak dari Turki, Nusret Gokce di New York.

(Baca Juga: Ini Set Menu Hidangan Berharga Ratusan Juta di Klub Malam Milik Seungri 'Big Bang')

Pengalaman David beserta ketiga anaknya bersantap di restoran Salt Bae, bahkan langsung merasakan sensasi menyantap langsung daging steak buatan Nusret ini dibagikan ke seluruh dunia oleh David Beckham melalui unggahan sebuah video di laman akun Instagram pribadinya.

Dalam video yang hingga hari Selasa 26 Februari 2018 tercatat sudah dilihat lebih dari 14 juta kali tersebut, memperlihatkan bagaimana sang Salt Bae mengiris-iris hidangan daging steak yang diletakkan di sebuah wadah kayu langsung di hadapan David, kemudian aksinya dilanjutkan dengan gerakan menaburi garam ala Salt Bae yang terkenal, dan diakhiri dengan adegan di mana sang juru masak langsung menyuapi David irisan daging steak tersebut langsung dengan menggunakan ujung pisau ke dalam mulut David.

"Thank you for a great lunch… pleasure to meet you and hell of an experience @nusr_et, See you in Miami, " tulis David sebagai keterangan video.

Tidak hanya David yang membagikan pengalamannya bersantap hidangan daging steak ala Salt Bae. Salah satu putra David, Cruz juga diketahui mengunggah sebuah foto yang menampilkan dirinya bersama sang adik, Harper dan Nurest dengan berpose menirukan gaya bentuk lengan Nurest ketika menaburi garam ke dalam hidangan.

(Baca Juga: Orang Indonesia Lebih Suka Mi Kenyal, Ini Alasannya!)

"Thanks for having us @nusr_et #saltbae," tulis Cruz dalam fotonya.

Diketahui lebih lanjut, David dan keluarganya merupakan penggemar berat dari Nusret, setelah Nusret menjadi sensasi di media sosial setelah video gaya dirinya menaburkan garam ke dalam hidangannya menjadi viral. Bahkan sebelum David berkunjung ke restoran milik Salt Bae ini bersama ketiga anaknya, putra sulung David yaitu Brooklyn pada Januari lalu sudah mengunjungi restoran milik Salt Bae dan mengunggah pengalamannya bersantap serta bergaya menaburkan garam ala Salt Bae ke dalam akun sosial medianya. Demikian seperti dilansir Hellomagazine, Rabu (28/2/2018).

(tam)