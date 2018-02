NETIZEN khususnya pengguna media sosial Instagram baru saja dikejutkan dengan salah satu akun populer di dunia maya. Ya, sebagian besar dari Anda pasti mengikuti (follow) akun 9GAG, bukan? Jika ya, pasti Anda pernah melihat akun tersebut mengunggah sebuah video yang cukup mengejutkan.

Bagaimana tidak, 9GAG mengunggah video yang menunjukkan seorang pria dengan santainya menggendong seekor komodo, hewan reptil yang ditakuti banyak orang karena liurnya mematikan. Terlebih sebelumnya ada kejadian turis diserang di Pulau Komodo, maka kewaspadaan turis terhadap komodo semakin tinggi, terkecuali pria ini.

Bahkan dalam video bedurasi satu menit, pria pemilik akun The Real Tarzan ini menjelaskan secara detil soal komodo tersebut. Sambil menggendong komodo tersebut, pria tersebut menjelaskan komodo hitam yang digendongnya berasal dari Indonesia, memiliki ekor yang panjang, badan yang indah dengan panjang 2,4 meter.

Sambil mencengram erat jaket si pria tersebut, ia menjelaskan komodo tersebut beratnya bisa 90 kilogram, dan momen menggendong komodo tersebut, merupakan saat-saat yang terbaik dalam hidupnya, yang dinantikan selama ini. Di akhir videonya, pria yang mengenakan jaket kuning cerah dan celana hitam itu mengatakan, semoga Tuhan memberkati netizen semua.

Video pria tersebut terbukti menjadi viral. Sekira 4,1 juta video ini dilihat dan ratusan banjir komentar memenuhi akun 9GAG. Keterangan video yang dituliskan oleh 9GAG juga cukup sensasional, karena mereka menuliskan, “Thought they said those komodo dragon are deadly,", dimana mereka mengatakan jika komodo tersebut mematikan. Kemudian, hal tersebut ditepis oleh pemilik akun instagram The Real Tarzan.

Setelah ditelusuri Okezone, pemilik akun instagram @therealtarzann itu ternyata sering berhadapan dengan hewan-hewan yang berbahaya dan buas. Pria yang menjuluki dirinya raja hutan tersebut, juga pernah mengunggah video dirinya sedang berada di sebuah kandang guru water, hewan reptil sejenis biawak. Hewan reptil yang sedang dihadapinya tampak tidak senang dengan keberadaan pria tersebut, tapi dia terus berusaha untuk membangun kepercayaan reptil, yang ternyata akan diobati salah satu kakinya yang bengkak.

Hewan-hewan buas dan berbahaya lainnya juga sering dia unggah video dan gambarnya, diantaranya, tarantula, buaya, ular piton, singa, macan tutul, macan kumbang, simpanse, dan masih banyak lagi. Tidak hanya mengunggah foto dan video bersama hewan buas, pria ini juga tampaknya gemar bertualang, karena ada beberapa foto yang menunjukkan dia sedang berada di sebuah jembatan gantung di belantara hutan, di sebuah air terjun di Hawai’i, dan berenang bersama manate di Florida.

