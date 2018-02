BEBERAPA waktu lalu tersebar kabar pasangan turis Warga Negara Asing (WNA) asal Selandia Baru kehabisan ongkos ketika berlibur di Indonesia. Publik pun ramai membincangkan kabar tersebut. Namun, ternyata peristiwa yang bisa dibilang memalukan itu tidak hanya sekali terjadi di Indonesia.

Pasalnya, masih ada beberapa kisah yang serupa bahkan lebih parah yang dialami turis asing ketika traveling di Indonesia, bahkan hingga menjadi pencuri. Dikumpulkan Okezone dari berbagai sumber, Selasa (27/2/2018), berikut daftar kisahnya, yang tidak patut Anda tiru sebagai traveler.

1. Turis asing Republik Ceko dan Slowakia kehabisan ongkos di Pekalongan

Awalnya turis bernama Nedomelel Petr asal Republik Ceko dan Bratska Jara wanita asal Slowakia menjelajahi beberapa objek wisata di Jawa Timur. Keduanya kemudian ingin menuju ke Jakarta, tapi saat berada di tengah perjalanan Petr demam tinggi dan keduanya pun menginap di sebuah hotel di Pekalongan, namun mengaku kehabisan uang hingga tidak bisa membayar biaya hotel. Pihak hotel kemudian melaporkannya ke polisi, namun setelah diusut oleh polisi, keduanya tidak melakukan pelanggaran, maka biaya hotel akhirnya digratiskan oleh pihak hotel, dan membiayai keduanya bus dari Pekalongan ke Jakarta. Peristiwa ini terjadi pada September 2017 lalu.

2. WNA Selandia Baru Kehabisan ongkos di Jakarta

Peristiwa kehabisan ongkos yang dialami WNA lagi-lagi terjadi di Indonesia. Kali ini menimpa sepasang turis asing berasal dari Selandia Baru. Keduanya kehabisan uang ketika berada di Jakarta dan ingin menuju ke Cirebon. Peristiwa tersebut kemudian diketahui oleh pihak kepolisian Indonesia, dibagikan oleh akun instagram @tmcpoldametro, Ipda Erwan membantu wisatawan asing dari Selandia Baru yang kehabisan ongkos dan hendak ke Cirebon di gardu tol Tanjung Duren Jakarta Barat, selanjutnya dititipkan ke pengemudi truk.

Peristiwa ini terjadi belum lama, karena unggahan foto yang menunjukkan polisi, pengemudi truk, dan pasangan traveler backpacker asing tersebut diunggah pada tiga hari lalu. Foto tersebut juga menyita perhatian netizen hingga ada 8ribu lebih likes dan ratusan ragam komentar.

3. Pasangan turis asing diarak di NTB karena diduga mencuri

Berita yang dilansir dari BBC ini dibagikan pada 20 Desember 2016. Berita tersebut menampilkan sebuah gambar dua orang turis asing mengenakan kalung kardus bertuliskan, “I am thieve don’t do what i did!!,” yang artinya saya pencuri, jangan lakukan hal yang saya lakukan. Meskipun wajah keduanya diburamkan, tapi tetap tampak mereka adalah pasangan turis asing.

Pasangan pria dan wanita asing itu berjalan dengan diiringi oleh petugas berseragam di Pulau Gili Trawangan, yang ternyata sudah melakukan hukuman seperti ini pada setiap kasus selama bertahun-tahun.

“Karena tidak ada aturan penegak hukum di pulau kecil, maka kami memiliki peraturan sendiri untuk pencuri. Jika seseorang tertangkap basah mencuri, dia harus diarak di sekitar pulau,” tulis Karina di laman Facebook pulau, dan mengatakan pada BBC, “Nantinya orang tersebut akan dilarang masuk pulau dan tidak diijinkan untuk kembali selama beberapa tahun,” ucapnya.

Sementara, kasus pencurian yang terjadi tersebut cukup memprihatinkan, karena kedua turis asing tertangkap kamera keamanan sedang mencuri sepeda dan tidak dapat menyangkalnya.

