BINTANG Hollywood Lindsay Lohan mengenakan hijab saat hadir di London Modest Fashion Week (LMFW) dan berbicara tentang puasa Ramadan dengan Tika Mulya, warga Indonesia yang diminta mendampingi Lohan di acara tersebut.

Tika saat ini bekerja di Haute Elan, merek fashion yang juga dikenal sebagai pendiri LMFW.

Ketika mendandani Lohan dengan hijab di ajang LMFW 17-18 Februari, Tika mengobrol banyak hal, termasuk soal pengalaman spiritual berpuasa Ramadan di London saat musim panas.

Di musim panas, durasi puasa Ramadan di London kurang lebih 18 jam.

"Dia bilang lama banget, terus saya katakan kalau di Indonesia itu durasi puasa tak terpengaruh musim, tak berubah dari tahun ke tahun," kata Tika dalam perbincangan dengan BBC Indonesia.

 

Dia juga bilang rasanya enak banget setelah puasa, rasanya badan dan batin menjadi bersih," ungkap Tika.

Yang menarik, saat Tika meminta izin mendandani Lohan dengan hijab, Lohan mengatakan, "It's ok Tika, I need to learn it anyway (Tak masalah Tika, saya kan perlu juga belajar bagaimana memakai hijab)."

"Berarti kan itu mengimplikasikan dia harus belajar pakai kerudung," kata Tika. Dari sini Tika bertanya apakah benar rumor yang menyebutkan Lohan sudah masuk Islam.

"Lohan dan beberapa temannya tersenyum mendengar pertanyaan ini ... saya tak tahu apakah ia tersenyum karena tak ingin menjawab atau karena saya terlalu excited (senang) menanyakan rumor ini kepadanya," kata Tika.

"Jadi dia tak menjawab pertanyaan saya secara eksplisit," imbuh Tika.

Saat Tika membantu Lohan memakai hijab, Lohan mengunggahnya secara live di akun Instagramnya.

Tampilnya Lohan dengan hijab di LMFW meramaikan kembali rumor bahwa Lohan sudah masuk Islam.

Sebelumnya ia sudah beberapa kali tampil di depan umum dengan mengenakan kerudung. Dia juga pernah difoto membawa Alquran.

Kepada stasiun televisi Turki, Lohan mengatakan, "Teman-teman dekat saya ... di London dan di Arab Saudi memberi saya Alquran dan saya membawa kitab ini ke New York karena saya sedang belajar (agama)."

Dalam wawancara dengan stasiun televisi Inggris, ITV, Lohan mengatakan dirinya membaca Alquran secara teratur.

Ia juga mengatakan bagi dirinya 'Islam seperti keluarga'. "Saya punya banyak teman Muslim, mereka sungguh baik, saya juga bekerja untuk anak-anak Suriah ... lalu saya ke Turki, (Islam) sepertinya datang kepada saya," kata Lohan.

Di akun Instagram, Lohan menulis 'salam aleikum' dan di masa lalu di media sosial pernah menulis pula kutipan kata-kata Nabi Muhammad.

