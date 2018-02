KEBANYAKAN orang yang mengenal Muhammad adalah nabinya ialah umat Islam. Selain itu dunia juga mengenal nama Muhammad sebagai petinju kelas dunia, Muhammad Ali.

Tapi, lebih dari itu, nama Muhammad banyak dipakai oleh orang-orang di dunia ini. Kendati tak terhitung jumlah nama Muhammad, namun ada nama-nama Muhammad yang menjadi orang-orang penting dan memberi pengaruh dalam perkembangan dunia. Seperti dilansir 30factsaboutislam, Rabu (28/2/2018), berikut ini nama-nama Muhammad yang penting untuk diingat.

Muhammad ibn Mūsā al-Khwārizmī

(780-850)

Dijuluki sebagai bapak aljabar. Seorang matematikawan Muslim yang memperkenalkan penggunaan desimal ke dunia Barat. Kontribusinya tak hanya berdampak besar pada matematika, tapi juga dalam kebahasaan. Kata "aljabar" berasal dari kata al-Jabr, satu dari dua operasi dalam matematika untuk menyelesaikan notasi kuadrat, yang tercantum dalam bukunya. Kata algorisme dan algoritma diambil dari kata algorismi, Latinisasi dari namanya. Namanya juga diserap dalam bahasa Spanyol, guarismo, dan dalam bahasa Portugis, algarismo bermakna digit.

Muhammad bin Zakariya al-Razi

(865-925)

Dikenal sebagai Bapak pediatri. Ia adalah penemu pertama yang menghasilkan asam seperti asam sulfat, kemudian juga menuliskan catatan terbatas atau ekstensif mengenai penyakit seperti cacar dan cacar air, pelopor dalam oftalmologi, penulis buku pertama tentang pediatri, memberikan kontribusi dalam bidang kimia anorganik dan organik, juga pengarang beberapa karya filosofis. Setelah diterjemahkan, karya dan gagasan medisnya dikenal di kalangan praktisi Eropa Abad Pertengahan dan sangat memengaruhi ilmu kedokteran di Barat Latin.

Beberapa jilid karyanya Al-Mansuri, yaitu "On Surgery" dan "A General Book on Therapy", menjadi bagian dari kurikulum kedokteran di universitas-universitas Barat. Edward Granville Browne menganggapnya sebagai "dokter terbesar dan paling orisinal dari semua dokter, dan salah satu yang paling produktif sebagai penulis".

Abu Nasr Muhammad ibn Muhammad Fārābī (Al-Farabi)

(872-950)

Banyak yang menganggapnya sebagai Aristoteles kedua terkait bidang pengetahuan. Farabi memberikan kontribusi pada bidang logika, matematika, musik, filsafat, psikologi, dan pendidikan. Karya filsafat Al-Farabi memiliki pengaruh besar terhadap sains dan filsafat selama beberapa abad, dan secara luas dianggap sebagai Aristoteles kedua dalam pengetahuan pada masanya. Di bidang fisika ia pernah menulis risalah singkat "On Vacuum", di mana ia memikirkan tentang ruang hampa. Dalam bidang psikologi, Farabi menulis "Social Psychology and Principles of the Opinions of the Citizens of the Virtuous City", yang merupakan risalah pertama menangani psikologi sosial.

Abū l-Walīd Muhammad Ibn Ahmad Ibn Rušd (Ibn Rusyd atau Averroes)

(1126-1198)

Ibnu Rusyd adalah seorang jenius yang berasal dari Andalusia dengan pengetahuan ensiklopedik. Ia juga pernah mengembangkan anggapan bahwa tubuh memiliki ketahanan inheren (non-gravitasi) terhadap gerak ke dalam ilmu fisika. Gagasan ini secara khusus diadopsi oleh Thomas Aquinas dan selanjutnya oleh Johannes Kepler, yang menyebut fakta ini sebagai "inersia".

Ibnu Rusyd dikenal sebagai Averroes dan komentator terbesar atas filsafat Aristoteles yang memengaruhi filsafat Kristen pada abad pertengahan, termasuk pemikir semacam St. Thomas Aquinas. Banyak orang mendatangi Ibnu Rusyd untuk mengkonsultasikan masalah kedokteran dan masalah hukum yang merupakan dua bidang ilmu yang ia kuasai.

