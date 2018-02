PERNIKAHAN jadi momen bahagia yang diharapkan biasanya hanya dilakukan sekali seumur hidup.

Mengingat ini adalah momen sekali dalam seumur hidup, maka menjadi wajar adanya jika banyak pasangan yang mempersiapkan segala aspek pernikahannya dengan sedemikian rupa. Mulai dari busana, lokasi, undangan, makanan, dekorasi dan masih banyak berbagai hal lainnya.

Untuk lokasi pernikahan, biasanya calon pengantin akan melangsungkan pernikahan dengan memilih lokasi standarnya seperti gedung serbaguna, ballroom hotel, pantai, atau taman.

Akan tetapi, lokasi pernikahan standar tampaknya tidak menjadi pilihan dari sepasang pasangan di New York satu ini. Pasalnya, sepasang mempelai pengantin bernama Ross Aronson dan Jaqueline Troutmant, seperti diwarta Foxnews, Rabu (28/2/2018) disebutkan memilih untuk melangsungkan acara pernikahannya di sebuah supermarket, Whole Food yang berlokasi di New York.

Disebutkan lebih lanjut, keduanya memilih untuk menggelar acara pernikahan di supermarket tersebut, dengan alasan karena keduanya senang memasak dan sering menghabiskan waktu berdua di supermarket Whole Food untuk mencari bahan-bahan masakan.

Menurut Jaqueline, menggelar acara pernikahan di lokasi yang anti-mainstream seperti yang ia lakukan ini awalnya hanya hadir sebagai gurauan belaka. Namun akhirnya keduanya menyadari bahwa melaksanakan pernikahan di supermarket tersebut adalah keputusan yang tepat.

"Kami menyukai ide di mana kami melaksanakan suatu langkah besar dan penting dalam hidup kami berdua, di sebuah tempat yang kami sering tuju," ungkap Jaqueline kepada Today Food.

Jaqueline menambahkan, dengan pemilihan lokasi ini pada akhirnya ia dan sang suami Ross akan selalu teringat hari pernikahan mereka ketika mengunjungi supermarket tersebut di kemudian hari.

"Kami berdua tahu bahwa kami akan kembali lagi mengunjungi supermarket ini dari waktu ke waktu, terlepas dari situasi apapun yang membuat kami harus datang ke sini. Hal ini akan selalu mengingatkan kami berdua akan hari dan momen yang menakjubkan, hari di mana kami berdua membuat komitmen seumur hidup satu sama lain," tambah Jaqueline.

Sementara itu, acara seremonial pernikahan Ross dan Jaqueline sendiri, akan digelar di bagian floral department di Whole Food dan dilanjutkan dengan acara resepsi di area kafe supermarket.

