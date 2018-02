CURHATAN Tina Toon di Instagram mengundang banyak komentar. Pasalnya, karena mengenakan sendal jepit saat ingin makan di Caffe Milano Jakarta, mantan penyanyi cilik ini dilarang masuk. Dalam cuitannya yang dilontarkan di Instastory, Tina Toon menuliskan ini,

"Mau makan dan meeting DILARANG MASUK DI @caffemilanojkt HAHAHA. TERLALU KECE PAKE SENDAL (Padahal Mehong Tau Bukan Swelo) Hahaha."

Lantas sebetulnya apakah teguran keras ini ada dasar peraturannya? Atau hanya kesalahan pihak restoran?

Dikutip dari Business Insider, ternyata setiap restoran "fancy" di negara manapun, mereka memiliki peraturan sendiri yang mengatur pengunjung dan bagaimana cara menikmati setiap momen di restoran tersebut. Di laman ini, secara garis besar ada 5 peraturan utama yang mesti Anda ketahui. Berikut paparannya

1. Selalu mengenakan pakaian rapi

Sendal jepit yang dikenakan Tina Toon dianggap sesuatu yang kurang sopan. Makanya pihak restoran pun berani untuk menghampiri Tina dan memintanya untuk memilih tempat lain. Secara terpisah, Tina juga mengungkapkan di Instagramnya kalau pelayan yang menegurnya tetap bersikap sopan dan ramah. So, pastikan dulu pakaian Anda rapi dari atas sampai bawah sebelum masuk ke restoran "fancy" yaa

2. No phone on the table!

Ketika Anda makan di restoran "fancy" pastikan untuk meletakkan ponsel Anda di dalam tas. Sebab, peraturan di sana sudah jelas jika tidak boleh ada ponsel saat Anda menyantap makanan. Ini juga bertujuan untuk membangun sosialisasi nyata dan menghargai prosesi makan.

3. Persilahkan rekan Anda memesan duluan

Sadar atau tidak, ini mungkin selalu Anda lakukan ketika makan di sebuah restoran. Jika sudah menerapkan hal ini, lanjutkan! Hal ini bertujuan untuk menghargai tamu Anda di meja makan dan menjadi kehormatan tersendiri ketika Anda melakukannya.

4. Usahakan untuk Anda yang membayar makanan

Ini sangat penting untuk membangun image baik di depan rekan kerja Anda. Sebab, bagaimana pun, ketika Anda mengundang teman untuk makan di restoran "fancy" sebetulnya Anda punya tujuan untuk membahas suatu hal dan ada baiknya Anda yang membayar makanan itu.

5. Biarkan sommelier menghabiskan minumannya

Kembali, peraturan ini bicara mengenai etika. Jangan pernah mempertanyakan seberapa gelas yang akan dia minum. Biarkan dia menghabiskan bahkan meminta lebih, karena bagaimana pun ini bicara mengenai etika di restoran "fancy"

So, begitulah sebagian peraturan yang ternyata ada dan nyata ketika Anda mau makan di restoran "fancy". Penuh dengan etika tapi tentunya memiliki maksud yang baik.

