SELAIN roti, sereal juga jadi salah satu jenis makanan andalan untuk dijadikan sarapan. Bicara soal sereal, di pasaran di berbagai penjuru dunia tersedia begitu banyak jenis varian. Namun tidak bisa dipungkiri, bahwa sereal Corn Flakes adalah salah satu jenis sereal untuk sarapan paling terkenal di dunia dan jadi bagian penting dari rutinitas pagi hari banyak orang.

Namun, sesering-seringnya kita menyantap semangkuk sereal Corn Flakes. Pernahkah Anda terpikirkan alasan sang pembuat sereal ketika membuat sereal ini? Ialah Kellog, sosok pria yang disebutkan sebagai pembuat sereal Corn Flakes, yang ternyata membuat sereal sarapan ini dengan alasan yang rasanya tidak terduga sama sekali oleh banyak orang.

Bagaimana tidak ? Sebab, sebagaimana dikutip Heraldsun, Rabu (28/2/2018) alasan Kellogg membuat sereal Corn Flakes pada akhir eabad ke-19, ini ternyata adalah dengan latar belakang sebagai makanan di pagi hari yang sehat, siap dimakan, dan anti-masturbasi. Disebutkan lebih jelas, Kellogg sendiri adalah seseorang yang bekerja sebagai dokter yang menyakini soal single atau bujangan serta menyakini bahwa seks adalah sesuatu yang tidak sehat dan tidak bermoral.

Pribadi Kellogg diketahui adalah seseorang yang sangat mempercayai bahwa kegiatan seksual atau seks dapat menimbulkan kerusakan pada pikiran dan tubuh. Dengan kepercayaan ini, ia sendiri memilih untuk tidur terpisah dari sang istri, dan tidak pernah menjalani sebuah pernikahan secara seutuhnya serta memilih untuk mengadopsi anak.

"Jika perdagangan gelap soal seks adalah sebuah kejahatan, maka pencemaran atas diri sendiri merupaka sebuah kejatahan dobel yang sangat kejam," tulis Kellogg.

Lebih lanjut di dalam bukunya yang berjudul, Plain Facts for Old and Young: Embracing the Natural History and Hygiene of Organic Life, Kellogg menuliskan daftar beberapa dampak kerusakan yang ditimbulkan akibat masturbasi, mulai dari perubahan suasana hati, postur tubuh yang buruk, jerawat, epilepsi, palpitasi dan kesukaan terhadap makanan pedas.

Berangkat dari hal inilah Kellogg menciptakan sesuatu yang ia nilai sebagai suatu solusi, di mana ia menyakini bahwasanya makanan seperti daging dan makanan yang beraroma kaya dapat meningkatkan hasrat seksual, sementara makanan biasa seperti kacang dan sereal bisa menekan hasrat seksual tersebut.

Dengan pemikiran yang disebutkan di atas, Kellogg mulai membuat berbagai makanan sarapan sederhana yakni yang akan sekali dan untuk selamanya menghentikan hasrat keinginan tersebut. Sehingga pada akhirnya, inilah yang menjadikan sereal Corn Flakes akhirnya bisa hadir di tengah-tengah masyarakat dunia sekarang.

(dno)