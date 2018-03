MEMBERIKAN kejutan kepada pasangan merupakan salah satu cara untuk mempertahankan rumah tangga. Tak bisa dipungkiri, saat berkeluarga keromantisan di antara pasangan akan berkurang karena pikirannya terbagi antara anak dan kebutuhan sehari-hari.

Perbuatan sekecil apapun pada dasarnya mampu menjadi sesuatu yang manis dan berkesan bagi pasangan. Baru-baru ini, pendiri Reddit yaitu Alexis Ohanian memberikan sebuah kejutan untuk istrinya, Serena Williams. Perempuan yang berprofesi sebagai atlet tenis itu akan kembali ke lapangan untuk bertanding di bulan Maret. Pertandingan BNP Paribas Open di Indian Wells Tennis Garden itu akan menjadi yang pertama untuk Serena pasca melahirkan.

Guna menyemangati istrinya yang akan kembali unjuk kebolehan di lapangan tenis, Alexis sengaja memasang iklan di papan reklame. Tak tanggung-tanggung, ia memasang iklan di empat reklame besar di jalan bebas hambatan California. Pada dua reklame terlihat foto Serena sedang bersama anaknya sedangkan dua lainnya hanya menampilkan sang anak.

Tiga dari empat reklame memiliki tulisan "Greatest Momma of All Time" yang artinya ibu paling hebat sepanjang masa. Sedangkan untuk satu reklame bertuliskan “Serena Williams: G.M.O.A.T - Alexis Jr + Sr” yang menyerukan semangat. Pemasangan reklame itu merupakan bukti cinta dan dukungan Alexis kepada Williams.

Satu hal yang istimewa, gambar pada reklame didesain sendiri oleh Alexis. Tentu tindakan itu merupakan salah satu hal termanis yang pernah diterima Serena dari suaminya. Sejumlah masyarakat pun mengakui hal tersebut. Mereka yang melihat iklan di papan reklame mengungkapkan pandangannya di media sosial.

Akun Twitter @lajorkm menulis, "Does Alexis Ohanian have a single brother? I want a billboard too" yang artinya apakah Alexis memiliki saudara laki-laki karena dirinya menginginkan hal yang sama. Sementara akun lain menulis "Serena Williams man is out here putting full billboards up for her, that’s love. 😩😂" yang artinya suami Serena Williams mempersembahkan empat billboard untuk dirinya, itulah cinta. Demikian seperti yang dilansir dari Independent, Kamis (1/3/2018).

(dno)