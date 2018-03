BICARA soal penyelenggaraan Oscar, kini yang menjadi highlight pemberitaan bukan hanya perkara soal film dan para aktris yang berhasil jadi nominasi, namun juga soal gift bag yang diberikan kepada semua selebriti yang hadir.

Masih ingatkah soal gift bag mewah yang diberikan kepada semua tamu undangan di gelaran Grammy belum lama ini? Di mana isinya diketahui hampir didominasi oleh berbagai produk makanan.

Yup, tidak jauh berbeda dengan gift bag di Grammy, ternyata seperti diwarta Foxnews, Kamis (1/3/2018) isi dari gift bag mewah Oscar dipenuhi berbagai snacks, mulai dari cokelat hingga sirup maple. Isi dari seluruh gift bag tersebut ditaksir Rp1,3 miliar.

Menurut keterangan dari juru bicara perusahaan penyedia jasa gift bag mewah tersebut, Distinctive Assets, gift bag yang berisikan banyak makanan ini akan diberikan kepada semua selebriti yang berhasil masuk menjadi nominasi untuk kategori Best Actor, Best Actress, Best Supporting Actor Best Supporting Actress dan Best Director.

Lalu sebetulnya apa saja sih isi spesifik gift bag Oscar ini? Menurut Food & Wine, berbagai produk makanan yang memenuhi gift bag Oscar ini mulai dari cokelat perhiasan dari Chocolatines, permen lolipop vegan dari Delicacies Candy & Confections, buah jeruk California serta kartu hadiah alias gift cards keluaran EpiFruit, masih ada juga pretzel dari Posh Pretzels, sirup maple dari Rouge Maple, produk spesial Southern Wicked Lemonade dan teh herbal keluaran Quincy Herbals.

Selain diisi dengan berbagai produk makanan, juga termasuk di dalamnya yakni botol minum model wearable forearm, kotak makan siang dengan vakum stainless steel, buku masak "Cook Yourself Happy: The Danish Way," dan donasi dari Mexican soda Jarritos untuk salah satu program amal pilihan. Sebagai tambahan, Halo's Purely for Pets juga akan mendonasikan 10000 mangkuk makanan hewan peliharaan dengan atas nama sang selebriti yang berhasil masuk jadi nominasi ke tempat penampungan hewan, serta perawatan untuk hewan anjing dan kucing peliharaan sang nominator.

Perhelatan ajang penghargaan Oscar atau Academy Awards ke-90 ini sendiri akan dihelat pada 4 Maret 2018 mendatang, pada pukul 08.00 PM waktu setempat.

