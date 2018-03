BERBANDING terbalik dengan wanita, biasanya pria tidak begitu peduli dengan perawatan organ intim. Padahal, hal itu perlu dilakukan agar organ intim tetap terjaga kebersihan dan kesehatannya.

Terlebih di musim penghujan yang cuacanya cenderung dingin. Hal itu pun membuat kelembapan kulit berkurang drastis, tak terkecuali di area Mr.P dan buah zakar. Untuk merawatnya, perlukah Mr.P buah zakar diberi pelembap?

BACA JUGA:

Hal pertama yang perlu dilakukan adalah dengan melihat dan pahami kondisi kulit buah zakar terlebih dahulu. Sensitif atau tidak? Jika sensitif, tentu harus konsultasi dulu ke dokter dan tidak disarankan menggunakan sembarang pelembap, karena khawatir bermasalah.

Sebab, lapisan kulit luar pada buah zakar punya fungsi penting. Yakni melindungi testis dari faktor eksternal seperti aktivitas fisik, seksual, grooming (bercukur) hingga kebersihan pakaian dalam dan celana yang dikenakan. Jika kulit kehilangan kelembapan, terlebih saat cuaca dingin, maka bisa menyebabkan kekeringan, alergi, gatal hingga mengelupas.

Parahnya lagi, ketika itu terjadi maka kuman, bakteri bahkan virus berbahaya mudah hinggap dan berisiko menimbulkan penyakit kelamin. Karena itu, penting untuk menjaga kelembapan kulit Mr.P dan buah zakar.

"Ada persepsi salah di antara beberapa pasien bahwa Pria tidak memerlukan perawatan kulit yang sama seperti wanita. Padahal kulit kelamin Pria sama sensitif dan berisiko akan penyakit kulit dan kelamin seperti Wanita," papar Dr. Joshua Zeichner, Director of Cosmetic and Clinical Research di Mount Sinai Hospital's Department of Dermatology, seperti dikutip Menshealth, Kamis (1/3/2018).

Karena itu, mengoles pelembap pada buah zakar dianggap perlu untuk menjaga kelembapan dan kesehatan organ intim pria. Tak hanya itu, pelembap seperti lotion juga berfungsi untuk meminimalisir gesekan kulit yang terjadi akibat aktivitas fisik.

BACA JUGA:

Zeichner menambahkan, jika mengoles pelembap dirasa merepotkan bagi Pria. Maka pemilihan sabun mandi yang tepat juga bisa jadi pilihan. Hindari sabun mandi yang cenderung membuat kulit terasa kaku setelah menggunakannya. Atau jika perlu, gunakan salep antijamur untuk menghambat pertumbuhan jamur pada kulit setelah mandi.

(dno)