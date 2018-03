CAP Go Meh yang dirayakan pada hari ke-15 setelah Tahun Baru Imlek bertepatan dengan diadakannya berbagai festival menarik yang digelar di beberapa kota di Vietnam. Salah satu yang paling terkenal dan semarak adalah festival lampion di kota Hoi An yang akan berlangsung malam ini.

Festival Lampion Hoi An diadakan saat bulan purnama setiap bulan. Bulan Maret ini bulan purnama pertama akan muncul pada tanggal 2 Maret malam. Karena itu festival lampion digelar malam ini.

Hoi An dikenal sebagai kota wisata yang penuh dengan lampion unik yang digantung menyala di depan setiap rumah, toko, hotel, kuil, jembatan dan seluruh bagian kota. Pada saat festival lampion berlangsung, lampion menjadi satu-satunya sumber penerangan kota. Listrik dimatikan di seantero kota tua Hoi An sementara lampion menyala dari segala penjuru. Suasananya sangat indah dan romantis.

Warga setempat Hoi An maupun dari berbagai daerah di Vietnam pun datang berbaur dengan turis untuk ikut serta melarungkan lampion kertas ke sungai. Hal ini sebagai bentuk penghormatan kepada para leluhur serta untuk memuja dewa tanah.

Tak cuma warga, turis pun bisa ikut mencoba melarungkan lampion ke sungai. Caranya dengan membeli lampion kertas dari para penjual di tepi sungai. Harganya sekitar 5.000-10.000 Dong atau Rp2.500 - Rp5.000 per lampion. Setelah dinyalakan lilinnya, lampion kertas akan didorong ke tengah sungai agar berkumpul dengan ratusan lampion lainnya. Kegiatan ini diadakan di sungai yang membelah Kota Hoi An. Mulai dari Japanese covered bridge hingga jembatan Cau An Hoi.

" Saya suka sekali suasana di sini, sangat indah dan romantis. Saya datang ke Hoi An bersama kekasih saya dan sangat menikmati festival. Ada banyak lampion yang bercahaya, suasananya sangat ramai oleh warga lokal dan turis asing dan makanannya pun sangat enak, " ujar Nguyen Son, seorang warga Vietnam yang pernah mendatangai Festival Lampion Hoi An.