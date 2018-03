SEJUMLAH perhelatan bergengsi sebelumnya didominasi oleh penampilan para selebriti dengan gaun berwarna gelap. Sebut saja Golden Globes, SAG Awards, Brit Awards, dan BAFTA Awards.

Lantas, bagaimana dengan ajang Oscars 2018 yang diselenggarakan di Dolby Theatre, Los Angeles, Minggu 4 Maret 2018?

Penggagas kampanye Time's Up mengonfirmasi bahwa para selebriti yang datang ke Oscars 2018 tidak dianjurkan untuk menggunakan busana berwarna gelap. Akan tetapi, mereka bisa menunjukkan dukungan terhadap gerakan solidaritas untuk melawan pelecehan seksual di industri film dengan cara yang lain.

Seperti diketahui, industri hiburan dan perfilman Hollywood tahun lalu telah dihebohkan dengan berbagai laporan kasus pelecehan seksual. Sebagian besar korbannya merupakan wanita dan beberapa di antaranya merupakan aktris.

Pelecehan seksual tersebut dilaporkan banyak dilakukan oleh para pria yang berkuasa di industri hiburan, seperti Harvey Weinstein, Louis C.K., hingga Matt Lauer. Sejumlah korban pun telah melaporkan peristiwa kurang menyenangkan kepada pihak yang berwajib.

Hal inilah yang kemudian menginisiasi Time's Up, sebuah gerakan yang diluncurkan sejumlah perempuan yang bekerja di industri perfilman, televisi, dan teater (di dalamnya terdapat aktris, sutradara, produser, dan agensi). Gerakan yang didukung pula oleh nama aktris besar, seperti Eva Longoria dan Reese Witherspoon ini bertujuan sebagai perlawanan terhadap pelecehan seksual yang sistemik di industri hiburan.

Untuk mendukung gerakan tersebut, para tamu wanita yang hadir di gelaran Golden Globes 2018 beberapa waktu lalu melanjutkan pesan melalui penggunaan busana warna hitam. Busana hitam dipilih sebagai bentuk protes atas penyerangan dan pelecehan seksual kepada wanita.

Sementara, di ajang bergengsi Grammy Awards para selebriti tidak diwajibkan menggunakan busana hitam. Namun, sebagai bentuk solidaritas, para selebriti membawa atau menyematkan mawar putih pada busana mereka.

"Kami memilih mawar putih karena secara sejarah melambangkan harapan, perdamaian, simpati, dan perlawanan," demikian yang diungkapkan dalam siaran pers, seperti dilansir People, Senin (5/3/2018).

Begitu pula di SAG Awards, meski para selebriti menggunakan busana beragam warna, mereka tampil kompak menyematkan pin bertuliskan 'Time's Up' di busana mereka. Lalu, kira-kira apa yang akan dipakai oleh para selebriti di karpet merah Oscars 2018 untuk mendukung gerakan Time's Up? Well, kita lihat nanti, ya.

(ren)