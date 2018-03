KEMEWAHAN ajang Academy Awards atau biasa disebut Piala Oscar selalu dinantikan oleh pencinta bintang-bintang Hollywood. Salah satunya tampak dari panggung yang bertabur jutaan kristal Swarovski. Gemerlap!

Lebih dari 45 juta kristal Swarovski menghiasi panggung ajang bergengsi itu yang dihelat di Teater Dolby, Los Angeles, semalam. Panggung yang menjadi saksi para pemenang Piala Oscar 2018 tersebut, tampak bersinar dan gemerlap dengan hiasan kristal mewah yang memikat mata.

Dalam pembuatan latar panggung berhias Swarovski itu, Proscenium membutuhkan waktu 3,250 jam atau sekira 126 hari. Bukan waktu yang panjang untuk menciptakan gemerlapnya panggung dengan desain berbeda setiap tahun.

Dilansir Vogue, Senin (5/3/2018), Swarovski yang dipakai seberat 15.000 pound atau setara 6.800 kilogram. Benar-benar luar biasa dan butuh banyak kocek untuk mempercantik panggung Academy Awards ke-90 itu.

Swarovski ini akan menjadi latar panggung paling megah di ajang ini. Sementara ini adalah panggung termewah yang dibuat di antara ajang penghargaan lainnya. Setiap tahun, semua orang pun bisa menyaksikan panggung kristal nan megah dari seluruh penjuru dunia. 

Nah, adanya latar panggung gemerlap seperti itu jelas ada alasannya. Ternyata historinya, pada ajang Piala Oscar tahun 1932, perusahaan kristal dari Austria melakukan debut layar peraknya. Mereka menghiasi kostum Penyanyi Marlene Dietrich, lengkap dengan aksesorisnya.

Itulah yang menyebabkan pesona dari para bintang Hollywood ternama. Tak cuma dia, ada Vivien Leigh sebagai Scarlett O'Hara di Gone with the Wind, hingga Marilyn Monroe sebagai Lorelei Lee di Gentlemen Prefer Blondes, yang tubuhnya 'terbungkus' Swarovski saat mendatangi ajang bergengsi ini.

Lama-lama, tidak hanya para bintang film atau penyanyi saja yang terbalut dengan kristal super mahal itu. Panggung ajang ini pun bertabur Swarovski mewah.

Peran Swarovski pada tahun 2006 Dreamgirlscaught adalah mata J Michael Riva, perancang produksi untuk piala Oscar tahun itu. Visinya untuk menciptakan latar pertunjukan Dreamgirls yang dilakukan oleh Beyonce, Jennifer Hudson, Anika Noni Rose, dan Keith Robinson.

"Panggung itu tanda adanya perubahan untuk kolaborasi kami dengan Academy Awards," kata Pemilik Kristal Swarovski AG.

Alhasil, panggung Piala Oscar itu ditutupi kristal mewah yang dibentuk seperti tirai, setinggi 10 meter dengan kilau yang khas. Ada lebih 50.000 Swarovski menghiasi panggung megah itu.

"Pihak Academy Awards bertemu dengan Tim desain kami sebelum membangun panggung megah itu. Mereka berusaha memahami agar panggung tampak mewah," imbuhnya.

Karena panggungnya cantik dan gemerlap, saat pemenang naik ke panggung jadi ikut berkilau. Filosofi itulah yang setidaknya menggambarkan alasan mengapa panggung Piala Oscar selalu bertabur kristal Swarovski setiap tahun.

