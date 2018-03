OSCAR 2018 tidak bisa dipungkiri menyita perhatian dunia. Mulai dari red carpet, pembacaan pemenang, sampai urusan dapur punya ruang tersendiri untuk diketahui.

Menyangkut masalah perut, makanan di ajang Oscar juga ternyata banyak dilirik untuk diketahui. Bagaimana pun, sebuah acara megang seperti Oscar tentunya akan menyajikan makanan dan minuman yang tidak kalah mewahnya. Bahkan, bisa jadi makanan dan minuman yang disajikan di Oscar tahun ini menjadi rekomendasi makanan "fancy" di beberapa rumah makanan dunia.

Sedikit bocoran, Chef Wolfgang Puck dipercaya untuk menyajikan makanan di acara ini. Puck secara khusus menyajikan 1.500 telur burung puyuh, 1.400 botol champagne, dan 300 pounds daging Miyazaki Wagyu.

Secara terpisah, seorang blogger asal Inggris Daniel Howell atau yang lebih terkenal dengan nama Dan Howell, membocorkan rahasia minuman yang ada di Oscar ini. Dia pun membagikan fotonya secara ekslusif bagaimana penampakan minuman tersebut.

Dalam cuitannya di Twitter @danielhowell, Dan yang mengenakan kemeja dengan design khas tahun 1930-an berwarna emas, menggenggam secangkir champagne. Ada yang berbeda dari cangkir tersebut, yaitu adanya hazelnut di dalam cairan itu.

Dapat dijelaskan oleh Dan, minuman itu ternyata terdiri dari champagne, disarrono, nougat, vodka, edible glitter, dan 2 buah hazelnuts. Sesuatu yang unik tentunya dari percampuran semua bahan tersebut.

Untuk nama dari minuman tersebut, Dan menuliskan dalam cuitannya, "Armie Hammer's Nuts". Nama yang cukup unik pastinya.

Beberapa netizen yang meramaikan kolom komentar postingannya itu lebih terfokus pada dua buah hazelnuts yang ditambahkan langsung ke dalam gelas champagne-nya. Seperti yang diungkapkan @earthtoemily, "Two hazelnuts... nice touch," katanya. Kemudian dibalas Dan dengan "Not edible, but nuce surprise" atau "Itu bukan sesuatu yang bisa dimakan, tapi, sesuatu yang menarik."

Terkait dengan glitter di dalam champagne, akun @memoriesphill menanyakan, "How was the glitter?", dan Dan pun menjawab, "Everywhere!".

