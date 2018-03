GELARAN ajang penghargaan Oscar tentu sangat dinanti-nantikan oleh insan perfilman dunia. Mereka yang mendapatkan piala penghargaan di ajang bergengsi tersebut tentu akan merasa bangga karena mampu menunjukkan kemampuannya. Tahun ini, Academy Awards yang diselenggarakan untuk ke-90 kalinya itu digelar Minggu, 4 Maret 2018.

Bertempat di Dolby Theatre, Hollywood & Highland Center, Oscar 2018 bertaburan selebritis terkenal dan para tamu undangan. Selain memberikan penghargaan, ajang tersebut juga menjadi momentum bagi mereka yang datang untuk menunjukkan penampilan terbaiknya. Salah satu yang mencuri perhatian adalah Armie Hammer.

Aktor yang bermain dalam film Call Me By Your Name itu tampil tampan mengenakan setelan jas beludru rancangan Giorgio Armani. Tak lupa Armie memamerkan senyum indahnya tatkala berpose di karpet merah bersama istrinya, Elizabeth Chambers Hammer. Kedatangannya ke ajang tersebut bisa dikatakan sebagai bentuk dukungan kepada filmnya yang masuk dalam kategori “Best Picture”.

Armie memang tampaknya sudah mempersiapkan kedatangannya ke Oscar 2018 dengan maksimal. Hal itu terlihat dari beberapa postingan video di Instagram pribadinya yang memperlihatkan ia memotong rambut untuk membuatnya wajahnya tampak segar. Selain itu, ia juga melakukan perawatan untuk membersihkan bulu di dadanya.

Walaupun terlihat mempesona, wajah Armie sedikit terlihat pucat. Hal itu tidaklah mengherankan mengingat dia baru saja berjuang untuk sembuh dari penyakit flu yang cukup berat. Bahkan karena terserang penyakit tersebut, aktor berusia 31 tahun itu terpaksa tidak menghadiri Indie Spirit Awards beberapa hari lalu. Dirinya harus menghabiskan waktu semalaman di tempat tidur untuk beristirahat.

Akan tetapi, pria bertubuh tegap itu mengungkapkan rahasia dirinya bisa menghadiri Oscar 2018. "Saya mungkin terlalu sakit untuk mengikuti Indie Spirit Awards, tapi terima kasih kepada @elizabethchambers yang telah memberikan saya pedialyte dan sup ayam!" tulis Armie seperti yang dikutip dari People, Senin (5/3/2018).

Tak hanya itu, pria kelahiran 28 Agustus 1986 itu juga menyampaikan terima kasih karena istrinya telah merawat dirinya dengan baik sehingga bisa pulih dan menghadiri ajang penghargaan Oscar. Sebelumnya, beberapa foto menunjukkan jika Armie hanya mampu tertidur di sofa panjang sambil menerima infus.

(hel)