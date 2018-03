DOLBY Theater di Los Angeles, Amerika Serikat selalu menarik perhatian orang. Karena tempat ini sering dijadikan venue perhelatan penghargaan film dan musik bergengsi besutan Hollywood.

Ketika Anda sengaja liburan di Los Angeles, wajib mampir ke dalam teater itu jika penasaran. Tempatnya memang desainnya megah dan identik mewah sekali. Mengingat, ini merupakan lokasi perhelatan ajang Academy Awards alias Piala Oscar selama bertahun-tahun.

Saat masuk ke dalamnya, Anda bisa melangkah melewati karpet merah bak bintang Hollywood. Rasakan juga suasana yang dibalut kemewahan dan sisa-sisa euforia selebriti terkenal yang ditawarkan Home of the Academy Awards.

Di sana, Anda juga dapat melihat patung Oscar yang eksklusif. Ada juga cuplikan tayangan video pagelaran ajang ini.

Usut punya usut, gedung ini dibuat karena terinspirasi oleh keanggunan gedung opera di Eropa. Kemampuan teknologinya mutakhir, sehingga sangat cocok bila Dolby Theatre menjadi tuan rumah bagi banyak pemain film dan penyanyi top dunia. Termasuk Prince, Steven Tyler, Chris Rock, Alicia Keys, hingga Dixie Chicks.

Dilansir situs resmi Dolby Theater, Senin (5/3/2018), gedung ini zaman dulu dikenal dengan nama Gedung Kodak. Dibukanya sejak 9 November 2001, lalu pertama kali digunakan sebagai tempat perhelatan Academy Awards tahun 2002.

BACA JUGA:

Dolby Theatre juga menjadi tuan rumah acara terkenal seperti America's Got Talent, The ESPY Awards, The American Music Awards, final American Idol, Star Wars: The Force Awakens world premier, Victoria's Secret Fashion Show dan masih banyak lebih.

BACA JUGA:

Karenanya, saat liburan ke Negeri Paman Sam, juga kebetulan di Los Angeles tak ada salahnya menambah daftar destinasi liburan dengan mengunjungi Dolby Theater. Jika beruntung, di sana juga beberapa bintang Hollywood datang ke tempat yang sama.

Kalau Anda tidak mau masuk ke dalam gedung yang dirancang oleh David Rockwell itu, setidaknya menyempatkan foto di depan gedung teater yang beken ini. Lokasinya ada di 6801 Hollywood Boulevard, California, Los Angeles.

(ndr)