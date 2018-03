DIPERCAYA menjadi host ajang bergengsi Academy Awards selama dua tahun berturut-turut tentu menjadi prestasi yang membanggakan bagi Jimmy Kimmel. Untuk merayakan hal tersebut, Kimmel memutuskan untuk mengadakan sebuah after party yang diselenggarakan di The Lot, West Hollywood.

Tidak tanggung-tanggung, bapak empat anak itu meminta bantuan 9 chef ternama Hollywood untuk menyuguhkan berbagai hidangan lezat kepada para tamunya. Mulai dari Chris Bianco, Adam Perry Lang, Frank Castronovo dan Frank Falcinelli, Marc Vetri, Suzanne Goin, Jon Shook and Vinny Dotolo, serta Chad Robertson.

Untuk menghangatkan suasana pesta, Kimmel juga merekrut tim mixologist yang bertugas menyediakan koktail gratis untuk para tamu dan teman selebritinya seperti Jennifer Aniston, Matt Damon, Miley Cyrus, Liam Hemsworth, dan Rita Ora. Acara yang digagasnya ini juga dimeriahkan oleh penampilan penyanyi papan atas Hollywood Snoop Dogg, Bebe Rexha, Gordon Goodwin’s Big Phat Band, hingga sebuah orkestra jazz yang digawangi oleh 14 pemain instrumen.

Dilansir dari People, Selasa (6/5/2018), menu makanan yang disajikan menampilkan beberapa hidangan dan minuman favorit Kimmel, termasuk burger, eggplant marinara with Pecorino-Romano, dan racikan cocktail miliknya sendiri yang dikenal dengan sebutan “Jimlet”. Minuman tersebut terbuat dari campuran vodka dan klasik gin, kemudian ditambahkan air perasan lemon, simple syrup, dan daun mint sebagai hiasan.

“Kami melakukan apapun yang Jimmy inginkan. Malam ini kami menyajikan kombinasi dari semua makanan favoritnya,” tutur Castronovo executive chef dari N.Y.C.

Marc Vetri yang bertugas sebagai penyedia pasta mengungkapkan bahwa Kimmel merupakan penggemar makanan khas Italia itu, dan ia merasa terkejut ketika Kimmel memintanya untuk membuat olahan Ricotta Gnocchi with Crispy Artichokes and Parmigiano Reggiano untuk 600 tamu undangan.

“Restoran saya terkenal dengan sajian pasta, jadi ketika dia meminta saya untuk menjadi salah satu chef dalam acaranya, saya langsung mengatakan saya tidak bisa membuat salad. Saya tidak akan muncul dengan lettuce atau sayuran lainnya. Tapi ternyata Kimmel memang sangat menyukai pasta,” tutur Marc Vetri executive chef dari Vetri Cucina di Philadelphia.

Malam spesial ini tentu belum lengkap tanpa suguhan pizza yang lezat. Kimmel mempercayakan Bianco untuk membuat olahan pizza yang akan disuguhkan kepada para tamu undangannya. Beberapa waktu lalu, pemilik Pizzeria Bianco itu sempat mengungkapkan kedekatannya dengan Kimmel sebagai seorang sahabat.

Bianco kemudian memutuskan untuk membuat menu andalannya yang dikenal dengan nama margherita and biancoverde. Hidangan ini merupakan sebuah pizza putih yang disajikan bersama keju mozzarella segar, ricotta, Parmigiano Reggiano, kemudian ditaburkan peppery arugula sebagai toppingnya.

“Ketika berbicara pizza, Jimmy termasuk orang yang sangat sederhana. Dia menyukai makanan yang tidak terlalu rumit sama seperti teman-temannya,” ungkap Bianco.

Bianco yang mendapat kepercayaan sebagai pendamping pria saat pernikahan Kimmel pada 2013 lalu menambahkan, “Kimmel merupakan juru masak yang sangat teliti. Dia punya palet yang bagus. Dia tahu apa yang disukainya, dan itu merupakan makanan yang ringan dan menyenangkan. Kami semua disini karena kami mencintainya,” tukas Bianco.

Untuk mengetahui lebih lanjut menu makanan dan minuman apa saja yang disajikan pada acara after party Oscars 2018 yang digelar oleh Jimmy Kimmel, berikut Okezone rangkumkan daftar lengkapnya.

Adam Perry Lang: Texas Toast Tacos.

Chris Bianco: Margherita Pizza and Biancoverde Pizza.

Frank Castronovo and Frank Falcinelli: Foie Gras Hot Dog and Eggplant Marinara with Pecorino Romano.

Marc Vetri: Ricotta Gnocchi with Crispy Artichokes and Parmigiano Reggiano.

Suzanne Goin: Spanish Fried Chicken with Buttermilk Biscuit, Spiced Carrot Slaw.

Jon Shook and Vinny Dotolo: “Little Boner Burger” — perpaduan short rib, chuck, bone marrow with caramelized onions, roasted poblano peppers, jack cheese, 420 sauce and rye.

Chad Robertson and Elisabeth Prueitt:

‘Nduja Tartine Jam, Rene’s Rye, Wild Mushrooms on Rye Bread.

Whipped Ricotta, Rene’s Rye on Rye Bread.

Lemon Tart.

Millionaire’s Shortbread Tart.

Soft Serve, Fior di Latte, Citrus Infused Cream or Blood Orange Lambrusco Sorbet.

(hel)