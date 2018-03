MEMBELI makanan atau minuman dengan cara drive thru, akan memudahkan pelanggan yang berkendara tanpa harus parkir. Tapi tidak dengan segerombol remaja ini, mereka diusir saat ingin membeli coffee frappucino karena menunggangi kuda.

Kejadian tak enak itu dialami oleh Aspen Cline, remaja penunggang kuda saat berkunjung ke kedai Starbucks di Anthem, Arizona, negara bagian Amerika Serikat. Saat itu, dia bersama teman-temannya menuju lorong drive thru dengan menaiki kuda kesayangannya.

Tapi sayang, mereka tidak disambut dengan hangat dan ditolak oleh barista yang melayani pemesanan. Rasa kecewa jelas muncul di benak para remaja yang mengaku cinta dengan kopi frappucino di kedai berlambang wanita bermahkota itu.

"Kami tidak diberi alasan, hanya saja barista bilang kalau 'kami tidak bisa menerima pesanan Anda'. Padahal saya akan memesan frappuccino untuk kami dan secangkir whipped cream untuk kuda-kuda kesayangan juga," kata Cline.

Padahal, gerai kopi yang merknya sudah mendunia ini memperbolehkan semua pengendara untuk melakukan pemesanan drive thru. Cline sering melihat di video-video yang beredar di media sosial, semua pengendara boleh memesan kopi favoritnya dengan perlakuan yang sopan.

Meskipun Cline dan teman-temannya kecewa dengan respons barista, juru bicara Starbucks mengatakan, seharusnya mereka dapat memesan kopi meski menunggangi kuda dengan drive thru. Namun, umumnya para pencinta kopi sering mengendarai mobil saat memesan minuman take away, tanpa harus parkir.

Atas kejadian itu, pihak kedai kopi mengeluarkan kebijakan lebih lanjut. Bahwa nantinya mereka akan membebaskan semua pelanggan bebas memesan kopi dengan cara apapun, yang penting dalam batas wajar. Semua barista nantinya juga akan dilatih sopan, serta tidak ada lagi kejadian penolakan seperti yang dialami Cline.

Nyonya Tandy Cline, ibu dari remaja itu mengungkapkan bahwa putrinya telah kecewa dengan kedai kopi yang sudah mendunia itu. Dia berpesan kepada gerai Starbucks untuk memperlakukan pelanggan dengan cara yang sama.

"Kami senang membeli kopi di sana, tapi untuk kejadian penolakan ini pasti kecewa sekali. Padahal gerai ini salah satu perusahaan kopi yang dikenal hebat," ujar Tandy, dilansir Foxnews, Rabu (6/3/2018).

