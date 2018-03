KADAR gula darah yang tidak terkontrol dapat membuat seseorang terkena penyakit diabetes. Berdasarkan data dari Riset Kesehatan Dasar 2013, jumlah orang yang memiliki penyakit diabetes sudah mencapai 6,9% atau mencapai 10 juta orang. Tercatat jenis diabetes yang paling banyak diidap adalah diabetes melitus tipe 2 yang disebabkan oleh gaya hidup tidak sehat.

Diabetes melitus tipe 2 tentu dapat menimbulkan dampak negatif bagi kesehatan. Maka dari itu, penting bagi Anda melakukan pencegahan agar terhindar dari penyakit tersebut. Salah satu cara yang bisa dilakukan adalah rutin berolahraga. Melansir Express, Rabu (7/3/2018), ada dua jenis olahraga yang bisa Anda lakukan untuk mengontrol gula darah yaitu latihan aerobik dan latihan kekuatan.

Latihan aerobik

Latihan ini membantu tubuh menggunakan insulin dengan lebih baik. Latihan aerobik dapat membuat jantung dan tulang menjadi kuat, mengurangi stres, memperbaiki sirkulasi darah, serta mengurangi risiko penyakit jantung karena menurunkan kadar glukosa darah dan tekanan darah serta meningkatkan kadar kolesterol baik. Durasi latihan yang disarankan adalah minimal lima hari dalam seminggu atau 150 menit per minggu dengan intensitas sedang hingga tinggi. Latihan aerobik yang bisa dilakukan antara lain berjalan cepat, bersepeda, menari, bermain tenis, memanjat tangga, jogging, mendayung, ice skating, bermain sepatu roda, berkebun, dan olahraga ski.

Latihan kekuatan

Latihan ini membuat tubuh lebih peka terhadap insulin dan bisa menurunkan glukosa darah. Latihan kekuatan harus dilakukan di luar latihan aerobik paling tidak dua kali per minggu. Latihan yang bisa dilakukan antara lain angkat beban di gym, latihan dengan resistance band, angkat beban ringan menggunakan botol berisi air, serta latihan otot seperti push up, sit up, squat, lunges, wall-sits, dan planks.

Sementara itu, selain olahraga Anda juga harus memerhatikan asupan makanan yang dikonsumsi. Ada makanan yang bisa membantu mengontrol kadar gula darah yaitu telur. Telur membantu mengurangi penyakit jantung, mengurangi peradangan, meningkatkan sensitivitas insulin, dan meningkatkan kadar kolesterol baik. Dalam sebuah penelitian yang dipublikasikan di NCBI, untuk penyandang diabetes melitus tipe 2 sebaiknya mengonsumsi dua telur setiap hari sebagai bagian dari diet tinggi protein.

(hel)