JENNIFER Lopez menjadi satu dari sekian banyak selebriti dunia yang memanfaatkan keberadaan media sosial untuk eksistensi diri. Tidak heran memang, karena media sosial kini telah menjadi salah satu wadah masyarakat untuk membagikan kegiatan dan ketertarikannya akan satu hal.

Wanita yang sering disapa Jlo ini pun melakukan hal yang sebagian besar netizen lakukan, yaitu mengunggah foto diri alias selfie. Namun, kali ini Jlo mengunggah foto mirror selfie yang cukup menyita perhatian netizen.

Pasalnya, seperti yang dilansir dari Daily Mail, Kamis (8/3/2018), belum lama ini Jlo mengunggah foto yang menampilkan wanita berusia 48 tahun itu mengenakan bra olahraga (sport bra) berwarna putih dengan belahan dada rendah dan celana legging ketat bermotif garis-garis. Dalam foto tersebut, ibu dari dua orang anak ini mengangkat tangannya untuk memegang ponsel dan mengambil gambar, sementara tangan kanannya menopang tubuh.

Jika Anda perhatikan, dalam foto yang diunggahnya itu, Jlo menampilkan ekspresi sedikit memanyunkan bibirnya atau yang lebih dikenal duck face. Selain itu, Jlo juga membuka sedikit kedua kakinya, hingga tampak sensual.

Masih dalam foto yang sama, tubuh kencang Jlo juga terpampang jelas, akibat dari pakaian olahraga yang dikenakannya, sehingga tubuh wanita yang Juli tahun ini akan genap berusia 49 tahun tersebut, tidak terlihat kendur seperti wanita seusianya. Di judul foto yang diunggahnya, Jennifer Lopez menuliskan, "Up and at 'em rise and shine... about to get in this workout in my new leggings... Thanks @niyamasol!!!! #gettingitin.”

Sebelum mengejutkan warga net yang sekaligus penggemarnya dengan foto tersebut, Jlo juga pernah mengunggah foto kebersamaannya dengan kekasihnya Alex. Jlo sukses membuat netizen wanita iri dengan bentuk tubuhnya yang kencang meskipun umurnya sudah mulai lanjut saat mengenakan gaun hitam yang pas dengan tubuhnya.

Ketika Jennifer Lopez mengenakan gaun hitam yang membuatnya nampak lebih muda , ia tengah merayakan ulangtahunnya bersama dengan Alex. Saat itu, dua sejoli yang ternyata sama-sama lahir pada bulan Juli ini terlihat begitu bahagia sambil menikmati hidangan. Dalam foto yang menunjukkan kebersamaannya dengan Alex, Jlo menuliskan, “Selamat ulangtahun untuk kita!!!”

