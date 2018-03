MARK Wahlberg dan Michelle Williams menjadi sorotan monolog komedian Jimmy Kimmel saat pembukaan Oscar 4 Maret lalu. Ini terkait pembayaran untuk pengambilan ulang gambar sejumlah adegan dalam film "All the Money in the World".

Ya, media-media di Hollywood memberitakan, Williams dibayar jauh lebih rendah ketimbang Wahlberg meski mereka sama-sama membintangi film itu dan diwakili oleh perusahaan yang sama. Wahlberg dibayar 1,5 juta dolar, sementara Williams kurang dari 1.000 dolar.

Rendahnya bayaran para aktris, dibanding para aktor, memang bukan rahasia di Hollywood. Namun kasus Wahlberg-Williams memberi arti tersendiri seiring gencarnya gerakan #metoo dan Time’s Up yang akhirnya merambah ke berbagai aspek, mulai dari pelecehan seksual hingga ketidaksetaraan perlakuan terhadap aktor dan aktris.

Perbedaan bayaran antara aktor dan aktris juga tercermin dalam laporan majalan Forbes belum lama ini terkait pendapatan yang diperoleh aktor dan aktris sepanjang tahun 2017. Mark Walhlberg berada di posisi teratas di daftar aktor dengan perolehan 68 juta dolar, sementara Emma Stone, yang berada di posisi puncak daftar aktris hanya membukukan 26 juta dolar.

Tidak jelas apa alasan di balik perbedaan mencolok pendapatan mereka. Namun yang pasti selain pria memang selalu dibayar lebih tinggi, Wahlberg dikenal sebagai negosiator yang keras. Mark Wahlberg sendiri diyakini memiliki kekuatan bintang yang mendorong orang-orang menonton filmnya.

Menjadi negosiator yang keras di kalangan aktris kabarnya bukan gagasan yang baik, Ellen Pompeo -yang dikenal tidak ingin dibayar rendah- dicap sebagai aktris yang sulit, dan bukan negosiator ulung. Karena sikapnya itu, ia jarang mendapat tawaran main film.

Kemampuan akting yang prima juga bukan jaminan bahwa atris akan mendapat bayaran setara aktor. Perlu diketahui, Michelle Williams sudah empat kali mendapat nominasi Oscar. Asal tahu saja, untuk pembuatan film "All the Money in the World", dan bukan untuk pengambilan ulang gambar, Wahlberg mendapat bayaran lima juta dolar, sementara Williams hanya 650 ribu dolar.

Hal serupa juga dialami Jennifer Lawrence dan Amy Adams. Lawrence pernah meraih nominasi dan bahkan memenangkan Oscar, begitupun Adams yang tercatat lima kali meraih nominasi Oscar. Kenyataannya, mereka mendapat bayaran lebih rendah dibanding Christian Bale dan Jeremy Renner ketika sama-sama membintangi film "American Hustle". Sampai-sampai, Lawrence menulis surat terbuka ke Lenny Letter, mingguan online feminis yang terkenal, yang mempertanyakan praktek bayaran yang membedakan gender ini.

Kenyataan serupa dihadapi para aktris di industri film televisi. Tracee Ellis Ross dibayar lebih rendah dibanding aktor Anthony Anderson yang sama-sama membintangi serial Black-ish. Karena fakta ini putri penyanyi legendaris Diana Ross ini memilih untuk bermain di lebih sedikit episode dan menjadi bintang tamu di film-film lain.

Akan Hollywood mengubah perlakuannya terhadap para aktris? Jawabnya mungkin saja, mengingat gerakan #metoo dan Time’s Up semakin keras gaungnya.

