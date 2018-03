HIDUP di era digital seperti sekarang, di mana kini media sosial suka tidak suka memang telah menjadi kebutuhan utama dalam beraktivitas sehari-hari.

Salah satu media sosial yang paling tenar di kalangan masyarakat urban ialah Instagram. Yup, media sosial satu ini memang jadi platform lengkap untuk menyalurkan kebutuhan mengunggah foto ataupun video dengan mudah dan cepat.

Saking berperannya Instagram dalam kehidupan sosial banyak orang sehari-hari, Anda tentu pernah mendengar istilah bahwa zaman sekarang yang dilakukan orang sebelum makan adalah bukan berdoa namun melainkan memotret hidangan makanan yang tersaji demi agar bisa mengunggahnya ke dalam laman akun Instagram pribadi.

Kebiasaan mengunggah foto ataupun makanan ke media sosial, khususnya Instagram ini ternyata memunculkan sesuatu pandangan baru. Ternyata sebagaimana diwarta Metro, Kamis (8/3/2018) influencer menyebutkan pada dasarnya mengunggah foto makanan ke Instagram menimbulkan efek membuat kita mengonsumsi makanan menjadi lebih banyak dari yang seharusnya.

Mengapa demikian? Well, disebutkan demi konten Instagram yang menarik terkadang orang kebanyakan menjadi berupaya untuk membuat hidangan terlihat seindah dan semenarik mungkin, yang akhirnya membuat kalori dalam porsi hidangan tersebut bertambah. Contoh misalnya, semangkuk gandum dan madu adalah hidangan sarapan yang sudah cukup di dalam kehidupan nyata, namun jika untuk Instagram sajian gandum dan madu saja tentunya jauh dari kata menarik. Hingga akhirnya orang-orang akan menambahkan komponen lain, mulai dari buah-buahan beku, granola, potongan cokelat. Di mana tampilan akhir sajian ini tentu secara penampilan visual sangat menarik dipandang mata, namun tidak diperlukan dalam kehidupan sehari-hari.

Contoh lainnya, seperti yang diucapkan oleh seorang influencer kesehatan, Amanda Meixner yang mengunggah dua foto perbandingan porsi makanan di kehidupan nyata dan porsi makanan di Instagram, dengan menuliskan keterangan yang berbunyi kurang lebih bahwa selama ini orang-orang awam suka membuat makanan menjadi berlebihan hanya karena agar membuat hidangan tersebut cantik dan indah dipandang.

"When you try to make your food extra pretty and overkill for the gram but really it’s way out of portion,’ tulis Amanda.

Disebutkan lebih lanjut, dari komentar-komentar yang datang, tersirat bahwa selama ini banyak orang yang mengira porsi makanan yang sering terlihat di Instagram adalah standar sehat dari sebuah porsi makanan.

"Omgosh, I couldn’t eat it all so many times. I thought the IG portion was the standard and now I know different. Thank you!" tulis seorang netizen.

"PREACH. Instagram bait pics are supersizing our portions and nobody’s talking about it!’ ‘I legitimately have wondered if people really are eating those whole portions! Glad to see some light shed on this," tambah netizen lainnya.

Bagaimana menurut Anda sendiri? Setuju atau tidak bahwa demi menunggah foto makanan yang menarik di Instagram, akhirnya banyak kalori tidak perlu yang menjadi bertambah?

