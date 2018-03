WISATA halal kini mulai menjadi pertimbangan sejumlah negara karena bisa menambah jumlah kunjungan wisatawan mancanegara. Salah satu negara yang mempersiapkan wisata halal adalah Selandia Baru. Pihak Tourism New Zealand baru-baru ini mengeluarkan versi terbaru dari Panduan Makanan Halal yang bisa diakses oleh para wisatawan.

Panduan tersebut berisi tentang restoran dan kafe yang bisa dikunjungi bila wisatawan Muslim ingin mencari kuliner khas negeri Kiwi tersebut. Di dalam panduan telah ditambahkan 289 restoran dan kafe baru yang menyediakan kuliner bersertifikasi halal atau makanan vegetarian. Wisatawan juga dapat menggunakan panduan untuk mencari supermarket dan outlet untuk makanan takeaway.

Penambahan restoran dan kafe tersebut merupakan hasil kurasi yang dilakukan oleh Tourism New Zealand, Kiwi Muslim Directory, dan FIANZ (Federation of Islamic Associations of New Zealand). Dengan penambahan tersebut, maka total ada 567 daftar restoran dan kafe yang pas untuk wisatawan Muslim. Regional Manager South and Southeast Asia Tourism New Zealand, Steven Dixon mengatakan jika pembaruan panduan menunjukkan komitmen Selandia Baru untuk memenuhi kebutuhan wisatawan Muslim dan memperkuat posisi negara tersebut sebagai destinasi liburan halal.

"Makanan Selandia Baru yang segar, beragam, dan lezat akan menjadi pengalaman kuliner unik kelas dunia. Kami melihat perkembangan pariwisata halal di kawasan Asia Tenggara terus meningkat sehingga kami ingin memastikan bahwa wisatawan Muslim juga memiliki akses yang mudah untuk mendapatkan informasi mengenai pilihan makanan halal di Selandia Baru,” tutur Steven berdasarkan rilis yang diterima Okezone, Kamis (8/3/2018).

Dengan panduan tersebut wisatawan Muslim diharapkan memiliki pilihan makanan yang lebih banyak yang tersebar di berbagai wilayah dan kota Selandia Baru.

Hazim Arafeh selaku President of the Federation of Islamic Associations of New Zealand mengatakan semakin berkembangnya industri pariwisata halal secara global, maka panduan tersebut menjadi sumber informasi yang berguna bagi para wisatawan Muslim. Sementara itu, Project Manager of the Kiwi Muslim Directory, Nawaz Ahmed berharap dapat terus bekerja sama dengan Tourism New Zealand untuk mencari cara baru guna menambah kepuasan pengunjung Muslim.

Adapun beberapa rekomendasi pilihan tempat makan halal di Selandia Baru yaitu Bawarchi Indian Restaurant di Central Auckland, Garudas Food Truck di Wellington, The Herb Centre Café di Christchurch, dan KL Aroma Restaurant di Dunedin.

